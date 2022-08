Oh Polêmico convida coreano pagodeiro para gravação de clipe: ‘Corean-baiano é brabo’

O influenciador coreano Kwon Min-sung, que conquistou o público baiano dançando e recitando músicas de sucesso do pagodão, deve pintar na Bahia em breve. Basta apenas atender a um convite feito nesta segunda-feira (8) pelo cantor Oh Polêmico, para participar da gravação de um clipe do artista em Salvador.

Em entrevista à coluna Baianidades, do CORREIO, publicada no final de semana, Min-sung, de 22 anos, elogiou Oh Polêmico e admitiu que a canção ‘Samba do Polly’, sucesso do momento na Bahia, lhe impôs um desafio extra na hora de criar uma de suas coreografias originais. “Para mim, dançar samba ao som da música ‘Samba do Polly’ foi o mais impressionante. Porque foi muito difícil aprender samba, que é um gênero completamente diferente do estilo de dança original que eu faço”, comentou.

Nesta segunda, Oh Polêmico reforçou o convite para Min-Sung, que mora na cidade coreana de Yongin, conhecer os fãs baianos e participar de um clipe que deve ser lançado ainda este ano.

“Passando para agradecer o amigo coreano que vem fazendo sucesso na internet. O vídeo f*da com minha música. O homem gostou do 'Samba do Polly', vários vídeos fazendo sucesso. Tava falando com ele que tô querendo trazer ele pra cá, pra ele estar participando do meu clipe e ir pra cima, grandão. Tamo junto! Papai do céu continue te abençoando, e só fé, aqueles piques. 'Corean-baiano', coloquei esse apelido nele. F*da, f*da, o homem é brabo demais”, comentou num vídeo.

Na entrevista à Baianidades, Kwon Min-sung contou que adoraria conhecer Salvador e os fãs baianos. A reportagem tentou novo contato com o rapaz, para repercutir o convite de Oh Polêmico, mas ele ainda não deu retorno.

Outro convite à vista

O cantor Márcio Victor, do Psirico, também está encantado com a simpatia e o requebrado do influencer coreano. Isso porque Min-sung também postou um vídeo dançando uma canção do grupo, que está viralizando nas redes.

“Ele faz o challenge dele. @dropmeoff_ A Minha Bahia já te ama, mano. O pagodão baiano vai tomar conta do mundo!”, comemora a legenda de um vídeo do Psi, postado na tarde desta segunda, no qual o rapaz aparece dançando ‘Swingueira Venenosa’. Nos comentários, a banda ainda pergunta: “Quem quer @dropmeoff_ no trio do Psirico?”