O cantor de pagode Oh Polêmico teve que deixar às pressas o palco na cidade de Nazaré, no Recôncavo Baiano, após passar mal com spray de pimenta no último domingo. A Polícia Militar utilizou o artefato para dispersar uma briga que ocorria no público.

Após o susto, Oh Polêmico apareceu nas redes sociais e tranquilizou os fãs.

"Tá tudo bem. Pouquinho de dor no peito pra respirar, mas estou melhorando, Obrigado pelas mensagens. Amo vocês", disse o cantor.