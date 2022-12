Oi lidera mercado de banda larga por fibra na Bahia

A banda larga Oi Fibra da Oi registrou um aumento de 13,2% no número de clientes em todo o país, passando de 3,694 milhões, em dezembro de 2021, para 4,181 milhões, em outubro de 2022. A Bahia ocupa o terceiro lugar (17,4%) em número de assinaturas da linha de internet da empresa.

O estado está atrás apenas do Acre (59,7%) e do Amazonas (37,6%). Na sequência aparecem as regiões do Distrito Federal (39,4%), Goiás (26,7%), Maranhão (22,6%), Mato Grosso do Sul (27,5%), Mato Grosso (17,3%), Pará (26,1%), Pernambuco (11,3%), Paraná (22,5%), Rio de Janeiro (37,8%), Rondônia (40,1%), Roraima (65,2%), Rio Grande do Sul (19,7%) e Tocantins (24,5%).

De acordo com Roberto Guenzburger, diretor de Consumidor e Empresarial da Oi, considerando todos os players do mercado, a Oi Fibra segue líder no mercado de banda larga via fibra ótica em 16 unidades da federação, com destaque para os estados da região Norte, onde a liderança é ainda mais expressiva.

“Os dados do mercado mostram que nossa estratégia está rendendo bons resultados, já que a nova Oi está focada em oferecer a melhor conexão à internet em fibra ótica e expandindo seu portfólio de ofertas que atendam às necessidades específicas dos clientes”, afirma o diretor de Consumidor e Empresarial da Oi.

Linhas de banda Larga

Oi Fibra - A Oi Fibra é o mais moderno em termos de banda larga de ultravelocidade. Utiliza tecnologia FTTH (Fiber To The Home), em que a fibra chega até o modem, dentro da casa ou empresa do cliente. A opção garante uma navegação mais rápida para jogos online, reprodução de vídeos em alta resolução e estabilidade para conectar vários dispositivos ao mesmo tempo.

Oi Fibra X - Adequada para residências a partir de 76m² até 300m². A quantidade ideal de pontos adicionais Wi-Fi é instalada para permitir que o cliente tenha internet rápida e estável até nos cômodos mais afastados, para uso de streaming, games, celular, notebook, trabalho e lazer. Além disso, ele conta com um serviço de monitoramento proativo de rede, sendo possível identificar eventuais falhas antes mesmo que o cliente perceba.

Nova Oi - Banda larga de altíssima velocidade e solução digital para usuários residenciais, empresariais e corporativos. Com a criação da V.tal – a maior empresa de infraestrutura de fibra do país e uma das cinco maiores empresas de rede neutra do mundo - a opção traz mais competição ao mercado de infraestrutura e contribui para a expansão da fibra ótica e consequentemente para a massificação do acesso à Internet, promovendo um verdadeiro aumento da inclusão digital no Brasil.