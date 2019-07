Oitava edição do Gamepólitan se voltará ao universo analógico

Mais de cinco mil fissurados em jogos se preparam para uma mesma missão, neste fim de semana: desbravar o Gamepólitan. O evento, que é considerado o maior da área de games das regiões Norte e Nordeste, chegará à sua oitava edição neste sábado (27) e domingo (28), no campus Paralela da Unijorge. E, em 2019, dará mais atenção ao universo analógico.

“Será a primeira vez que traremos esse mundo, que está em um momento tão efervescente, como uma discussão. Quero brincar com a ideia de se desplugar para se reconectar. De voltar ao ato de jogar como e com quem você quiser. Jogar é a forma mais simples de se dividir conhecimento”, afirma a gestora de conteúdo do Gamepólitan, Evelling Castro.

Evelling: "jogar é a forma mais simples de se dividir conhecimento”

(Foto: Rodrigo Andrade/Divulgação)

“Independentemente da plataforma, as pessoas querem se conectar com outras. Sim, o jogador solitário existe - mas ele também se conecta, como quando compartilha seu progresso com os outros gamers e/ou em suas redes sociais”, segue.

Entre as atrações confirmadas para a edição do evento, está Diego Azevedo, autor do inédito Mares do Sertão. “É um jogo narrativo todo em cordel, e com uma heroína feminina. Convidei-o para demostrar o protótipo desse projeto - o final deve ser lançado entre o fim deste ano e 2020. Ele é educador e também vai mostrar como que desenvolver um jogo é acessível”, comenta Evelling.

Diego apresentará o Mares do Sertão no domingo (28), às 16h30, no Palco Fora da Caixa - espaço comandado pela São Jogue. No dia anterior (27), às 17h30, subirá no palco Narrativas, para dar a oficina "Nordeste em Jogo - da formação à representação do Nordeste com RPG em cordel”.

Esse segundo local, aliás, será administrado pela equipe do Oficinas Lúdicas, que usa jogos analógicos na educação. “Com War, aprendemos geografia. Com Banco Imobiliário, gestão de finanças. E ainda história, liderança e vários outros conhecimentos com jogos. Eles nos oferecem um aprendizado mesmo que a gente não perceba”, explica Laíse Lima, diretora do projeto.

O Oficinas Lúdicas também terá o espaço Free Play, com 8 mesas. “Vamos ter tanto jogos clássicos como modernos, que, muitas vezes, as pessoas não conhecem”, fala.

Digital

Mesmo se voltando ao mundo analógico, o Gamepólitan, claro, não deixará de lado o universo digital. Haverá museu do videogame, arena de dança digital, torneio de futebol digital, freeplay de videogames...

O futebol digital está garantido no evento

(Foto: Caio Lírio/Divulgação)

E ainda a etapa silver dos torneios da Fusion e-Sports - grupo baiano que fomenta a cena de fighting games nacional e internacional -, com 10 campeonatos com premiação total de R$ 12.800 para a categoria Main Cup, além de R$ 3.600 para o Side Cups.

Por lá, haverá ainda o lançamento de seis projetos idealizados, desenvolvidos e criados por alunos da Unijorge, sede do evento.

“Um deles, por exemplo, é um dominó digital. Você poderá se conectar - sem precisar baixar algum aplicativo - e competir no telão. Teremos também um game em que o público interpretará um personagem que precisa cumprir tarefas específicas; e um outro para a conscientização da necessidade de saneamento básico, em que você deve seguir o caminho adequado para que seu personagem não adquira doenças relacionadas ao problema”, adianta Leonardo Almeida, professor e coordenador da área de jogos digitais da Unijorge.

O Gamepólitan espera receber cinco mil pessoas

(Foto: Caio Lírio/Divulgação)

Não para por aí: “um dos alunos desenvolveu uma loja virtual voltada para gamers, em que as pessoas poderão vender produtos específicos geeks, cosplays, etc. Outro estudante criou uma plataforma que busca os melhores preços em supermercados cadastrados, indicando promoções e até o caminho mais barato para você completar sua lista de compras. E ainda há um projeto para te ajudar a escolher a melhor área para sua carreira, baseado na sua aptidão. Neste último, o plano foi ‘gameficar’ o questionário, que, muitas vezes, é bem chato”, diz Leonardo.

Outro destaque do Gamepólitan será o espaço Áfricas do Brasil, com games e animação produzidos na Bahia e que resgatam a herança e cultura africanas no país.

Programe-se:

O que? Oitava edição do Gamepólitan, maior evento de games das regiões Norte e Nordeste.

Quando? Sábado (27) e domingo (28), das 10h às 20h.

Onde? Unijorge, Campus Paralela (Av. Luís Viana, 6775).

Preço?

Antecipado no site gamepolitan.com.br:

Meia-entrada: R$20 | Inteira: R$ 40 | Promoção para alunos da Unijorge: R$ 16 | Promocional: R$ 25 + 1kg de alimento, que deve ser entregue na portaria do evento;

Na portaria:

Meia-entrada: R$25 | Inteira: R$ 50 | Promoção para alunos da Unijorge: R$ 20 | Promocional: R$ 30 + 1kg de alimento, que deve ser entregue na portaria do evento;