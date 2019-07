Oitava temporada do The Voice Brasil estreará dia 30 de julho

O The Voice Brasil, da TV Globo, está prestes a retornar às telinhas. Nesta quinta-feira (11), foi lançada a oitava temporada, que estreará dia 30 de julho.

Nesta edição, serão 20 programas: seis 'Audições às Cegas'; cinco 'Batalhas', quatro 'Rodadas de Fogo', três 'Ao Vivo', uma 'Semifinal' e uma 'Final'. Na primeira parte, aliás, cada técnico poderá duas vezes o botão 'bloqueio'.

Uma novidade é a chegada da cantora Iza ao time dos técnicos, no lugar do baiano Carlinhos Brown. "Nossa, está incrível. Estou muito emocionada, me sentindo muito lisonjeada", comemorou. Ivete Sangalo, Lulu Santos e Michel Teló seguem com suas cadeiras.

Os técnicos e os apresentadores

(Foto: Analice Paron/Gshow)

O último, inclusive, já foi campeão em quatro das sete vezes que o The Voice Brasil foi ao ar. Se Iza tem um plano para acabar com essa hegemonia?

"É complicado porque não tem muita fórmula, não dá para saber... Estou tentando montar uma estratégia, como que neutraliza essa pessoa (risos). É uma experiência relevadora. Estou tentando focar nas melhores vozes e que tocam o coração, que trazem alguma verdade para mim. Quando você confia no seu time, é o caminho para a final", afirma a cantora, voz do hit Pesadão.

Teló, inclusive, pode ser hexacampeão antes da Seleção Brasileira - já que a próxima Copa do Mundo é só em 2022! "Estou batalhando para isso, quem sabe dê certo (risos). O foco sempre é a galera no palco, é fazer um programa bonito, trazer alegria para as pessoas que estão em casa... Não é o time 'da gente', quem ganha é o público. Mas quem sabe dá certo", fala.

O apresentador Tiago Leifert estará de volta à apresentação da atração - mas, desta vez, terá uma companhia: a atriz e cantora Jeniffer Nascimento, que fará a cobertura dos os bastidores.

"Estou muito feliz com esse novo desafio, de participar da família The Voice, amo esse programa. Tá sendo muito legal (...). Era meu sonho, treinava em frente ao espelho", comemorou Jeniffer.

O público teve a chance de mandar perguntas aos técnicos. Entre as coisas que os fãs quiseram saber, estava a canção que foi um 'marco histórico' na carreira de Ivete Sangalo. "Várias músicas são importantes para mim, intimamente. Mas tem músicas que são um marco público: A Festa e Poeira. Elas dão para qualquer coisa", disse a baiana.

Os quatro técnicos da oitava temporada do The Voice Brasil

(Foto: TV Globo/Reprodução)

Outra dúvida que a galera quis tirar era qual o maior desafio do The Voice Brasil. Lulu Santos nem precisou pensar na resposta: "voltar para casa e dormir". Teló completou: "O desespero que a gente sente quando sai daqui, principalmente nos programas ao vivo que a gente tem que escolher, voltar para casa é horrível".

Carlinhos Brown, que deu lugar a Iza, foi lembrado por Ivete. "Nós todos te amamos demais", afirmou, antes de todos gritarem o famoso 'ajayô' - que o baiano tanto falou nas temporadas em que esteve presente.