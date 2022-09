Oito cantoras da nova MPB se apresentam no Festival Sangue Novo

Com um terceiro dia de programação anunciado, o Festival Sangue Novo chega à quarta edição trazendo oito cantoras da nova música baiana e brasileira. O evento, que acontece nos dias 21, 22 e 23 de outubro, no Trapiche Barnabé, recebeu, há um mês, o Selo Equal, da Women 's Music Event (WME), por incentivar a equidade de gênero na indústria musical.

A diversidade sempre foi um dos pontos orientadores do festival desde sua primeira edição, em 2015, trazendo para o público soteropolitano a mescla entre artistas locais e nomes emergentes na cena nacional. Sob a curadoria de Fernanda Bezerra e da Maré Produções, a primeira edição pós-pandemia ganha protagonismo feminino, trazendo representatividade com cantoras que mesclam diferentes ritmos e exaltam a experiência da mulher em sua vida afetiva, subjetiva e social.

Representantes baianas no festival, Melly, Rachel Reis, Sued Nunes e Luedji Luna trazem em suas canções estilos musicais como R&B, MPB, soul, arrocha, pagode, jazz e blues. De fora, os talentos das mineiras Marina Sena e Urias, da paulista MC Tha e da carioca Letrux somaram pop, funk e alternativo. Em suas letras, essas cantoras exploram temáticas como religiosidade, ancestralidade, além de lutas raciais e questões pró-comunidade LGBTQIA+.

Selo IGUAL

O Selo IGUAL é uma iniciativa da Women’s Music Event (WME) que tem como objetivo gerar equidade de gênero nos line-ups de festas, festivais, clubes e casas de shows pelo país. Na certificação, eventos musicais são incentivados a ter pelo menos metade da equipe composta por mulheres - cis, não-binárias ou trans - seja na área artística e produção.

A iniciativa foi idealizada por Claudia Assef e Monique Dardenne e é inspirada na Keychange, selo global de equidade na música. A lista completa do IGUAL será anunciada em 16 de dezembro, no WME Awards by Music2!, prêmio de música dedicado às mulheres, transmitido ao vivo pelo canal TNT.

Serviço - Festival Sangue Novo Ano IV | De 21 a 23 de outubro, no Trapiche Barnabé | Ingressos: R$ 50 / R$ 25, à venda no Sympla | Atrações: Dia 21: Marina Sena + Atrações a confirmar / Dia 22: Melly, Lamparina, Luedji Luna e Letrux / Dia 23: Virus Carinho, Urias, Bk' e Mc Tha.