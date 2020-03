Oito expulsos, três bolas na trave e 0x0: esse Gre-Nal foi louco

Teve de quase tudo no primeiro Gre-Nal da história da Libertadores: casa cheia com mais de 53 mil pessoas, jogo movimentado e confusão generalizada, como pede a tradição. Foram 8 expulsos nesta quinta-feira (12). 4 do Inter (Moisés, Edenílson, Cuesta e Praxedes) e 4 do Grêmio (Pepê, Luciano, Caio Henrique e Paulo Miranda ).

O jogo não decepcionou o espectador descompromissado: foi movimentado e cheio de chances para os dois lados. Mas o empate em 0x0 frustrou os torcedores gremistas e colorados.

O primeiro tempo foi brigado. À moda de Renato Gaúcho, o Grêmio teve mais a bola e ameaçou logo aos 4 minutos, com Geromel subindo de cabeça após escanteio e obrigando Marcelo Lomba a fazer uma bela defesa.

O Inter devolveu com Edenílson arriscando do meio da rua. Vanderlei espalmou pra fora. O colorado ainda teve uma chance de ouro quando Guerrero acionou Boschilia, que entrou na área e deu um toquinho que saiu por pouco.

O segundo tempo foi melhor. A partida continuou truncada, com os dois times enfrentando dificuldade para entrar na área. O jeito era arriscar de fora. E a dupla fez isso muito bem. Jean Pyerre substituiu Maicon e abriu alas: uma bomba a mais de 30 metros que deu trabalho a Lomba. Logo depois foi a vez de Edenílson arriscar para o Inter: e parar na trave. A trave também parou Boschilia um pouco mais tarde.

Pelo Grêmio, Pepê fez fila e bateu forte para outra defesa de Lomba. E Luciano teve tudo para marcar, mas, cara a cara com o goleiro, errou na dose. Não era noite de gols, mas teve tempo de confusão. Moisés e Pepê discutiram na lateral e aí a agonia foi geral. Teve pancadaria e oito expulsos. E não acabou: ainda deu tempo de Lucas Silva colocar bola na trave. Não teve gol, mas foi inesquecível: um clássico com toda a pompa de Gre-Nal.

O empate deixa a dupla do jeitinho que o placar indicou: igualados, ambos com quatro pontos. Só que o Inter tem um gol a mais de saldo por isso está um pouco mais feliz, na liderança do Grupo E.