Oito festivais de música do país se juntam em evento online

Serão quatro dias de lives com 34 show de artistas de diferentes estados. De hoje (30) a domingo (3), oito dos principais festivais de música do país se unem no Devassa Tropical Ao Vivo – O Festival dos Festivais, que será transmitido no no canal da Devassa no YouTube (www.youtube.com/devassa) e irá apoiar profissionais da cena musical de todo o país.

O evento contará com a participação de artistas como Pitty, Zeca Baleiro, Chico César, Larissa Luz, Luedji Luna e Jards Macalé. O Festival Radioca representa a Bahia e traz em sua escalação Anelis Assumpção e Curumin, Teago Oliveira, Mallu Magalhães e Josyara, abrindo a programação do evento online nesta quinta, a partir das 17h.

A apresentação será do DJ, radiomaker e diretor artístico Patrick Tor4, promovendo interatividade com os artistas e com o público. O apresentador também está à frente do Podcast Tropical Transforma de Devassa, iniciativa que dá voz a personagens da música tropical brasileira, disponível no Spotify.

Abrindo a programação, o Radioca duas atrações da Bahia e outras de fora do estado. Com curadoria assinada pelo jornalista Luciano Matos, pelos músicos Roberto Barreto e Ronei Jorge e pela produtora Carol Morena, o festival apresenta uma seleção que reflete a diversidade que marcou suas cinco edições, desde 2015.



Da Bahia estão Josyara (BA), que mostra as canções do seu álbum autoral Mansa Fúria, lançado em 2018, e Teago Oliveira, conhecido por ser a voz da banda Maglore, que apresenta seu primeiro álbum de estúdio em carreira solo, Boa Sorte (2019).



Diretamente de Lisboa, Mallu Magalhães volta com força em 2020, com um novo álbum produzido por Mario Caldato Jr., a ser lançado neste ano. Completam a seleção, os , de vida e arte, no formato voz & violão. Com um repertório especial, canções autorais e interpretações aquecem corações confinados.



Além do Radioca, estão na programação os festivais Bananada (GO), Carambola (AL), DoSol (RN), GTR (PE), Sarará (MG), Se Rasgum (PA) e Wehoo (PE). “Com o festival, estamos mostrando que, mesmo em um momento delicado como este, estamos fortes e mais unidos que nunca, apoiando a cena musical brasileira independente para que continue exaltando grandes artistas”, revela o gerente de marketing da Devassa.

O evento vai direcionar recursos e também promover uma campanha de doações, Unidos Pela Música Brasileira, viabilizando a ajuda direta do público por meio da plataforma Sympla. A arrecadação será distribuída aos membros das equipes dos festivais envolvidos e a redes respaldadas de técnicos de som, roadies, fotógrafos, videomakers, produtores, carregadores, profissionais de limpeza etc.





PROGRAMAÇÃO



Em www.youtube.com/devassa

Quinta (30/04)

17h – Festival Radioca - Josyara + Mallu Magalhães + Teago Oliveira + Anelis Assumpção e Curumin

20h – Festival GTR - estre Anderson Miguel + Tagore + Lia de Itamaracá e DJ Dolores + Shevchenko e Elloco

Sexta (01/05)

17h – Festival Wehoo - Flaira Ferro e Biarritz, francisco, el hombre e Luê, Pitty e Marcelo Falcão

20h – Festival DoSol - Plutão Já Foi Planeta, Luísa e Os Alquimistas, Potyguara Bardo e Heavy Baile

Sábado (02/05)

17h – Festival Carambola - Zeca Baleiro, Ana Cañas, Wado e Mopho e Chico César

20h – Festival Se Rasgum - André Abujamra e Marisa Brito, Jards Macalé, Keila e Larissa Luz

23h – After Party Devassa - Tropkillaz

Domingo (03/05)

17h – Festival Sarará - Mariana Cavanellas, Luccas Carlos, Luedji Luna e Rael

20h – Festival Bananada - Felipe Cordeiro, Boogarins, Tulipa Ruiz e Liniker e Os Caramelows

23h – After Party Devassa - Baile Tropical