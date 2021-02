Oito fórmulas caseiras para combater fungos nas paredes, armários e ambientes

Alternaria, Aspergillus, Penicillium, Cladosporium, Stachybotrys, Serpula lacrymans. Mas para facilitar, pode chamar esses visitantes indesejáveis de mofo. Os tipos mais comuns de fungos que costumam aparecer em casa acabam se desenvolvendo favorecidos por condições úmidas e com pouca ventilação, como explica a professora e bióloga do Instituto de Biologia da Universidade Federal da Bahia (Ufba), Bianca Denise Barbosa:

“Essas espécies obtêm nutrientes pela decomposição de matéria orgânica. E mesmo nos casos das superfícies de composição inorgânica, existem tipos que possuem poucas exigências nutricionais, o que permite que eles se desenvolvam também”.

Os fungos costumam aparecer com frequência em ambientes como paredes, colchões, carpetes, janelas, por baixo de lavatórios, calçados, tecidos, superfícies de madeira, ao redor de canos com vazamentos e dentro de dutos de ar condicionado onde há muita condensação.

“No caso da proliferação em paredes, por exemplo, o problema pode estar relacionado à construção, como um concreto impermeável colocado incorretamente ou vedações danificadas, o que serve de alerta”.

O médico alergologista Jorge Benevides chama atenção para os problemas que a exposição ao mofo pode trazer para a saúde: “Onde há mofo, existem ácaros e fungos cuja inalação pode provocar diversas doenças, como crises de asma e infecções respiratórias. Quem tem alergias, asma e rinite, precisa de um cuidado redobrado”, explica.

E tem solução? Sim. Algumas delas, inclusive, bem simples e práticas de fazer em casa - ainda que existam no mercado serviços de remediação de mofo para casos mais extremos, tintas com fungicidas e produtos de limpeza adequados. Seja com vinagre, bicarbonato ou até a folha de louro, listamos oito fórmulas caseiras que ajudam não só a prevenir o mofo mas a combater os fungos e controlar a sua proliferação. “Use sempre máscara e luvas durante a limpeza”, complementa Bianca Denise Barbosa.





1. Solução com vinagre de álcool

A professora do Instituto de Biologia da Ufba, Bianca Denise Barbosa (@biancasilva3951) ensina que para fazer a solução é necessária uma mistura de cinco colheres de vinagre em 1/2 litro de água. “No caso de armários, retire primeiro o mofo com um pano seco. Depois passe a solução na área mofada e espere secar. Se for em outros ambientes, como paredes, borrife o vinagre branco sem diluir sobre o local e aguarde cerca de 20 minutos antes de passar um pano úmido com água. A mistura vale também para usar em peças como sapatos, bolsas de tecido e roupas”, orienta.



2. Sachê com giz

Quem dá a dica é a personal organizer da Brilux, Camila Teixeira (@organizze). O giz tem uma capacidade muito grande de absorver umidade. “Você pode também fazer um sachê anti-mofo caseiro. É só pegar esse giz de gesso e colocá-lo em um saquinho de organza, por exemplo, ou em um recipiente sem tampa. Em seguida, use os sachês em gavetas e armários. Depois de um tempo, quando ele estiver úmido, coloque no sol para secar”.



3. Água sanitária diluída em água

“Primeiro, tire todo o mofo com um pano seco. Em seguida, passe na área desejada uma mistura de água sanitária na proporção de 100 ml para um litro de água”, destaca Bianca Denise Barbosa.



4. Vinagre com bicarbonato

Para fazer a mistura é necessário diluir 200 ml de vinagre com 1 colher de bicarbonato de sódio em um borrifador. Fique atento as medidas como explica a diarista cadastrada na plataforma de Prestadores de Serviço GetNinjas, Madeleine Lisboa (@centraldediaristas): “Para uma garrafa de vinagre são duas colheres de sopa de bicarbonato. Após misturar os ingredientes no recipiente, pulverize no ambiente contaminado”.

5. Folha de louro

Madeleine Lisboa afirma que um dos temperos mais importantes para a feijoada do fim de semana também serve para afastar os fungos. “Vale tanto para os armários da cozinha como também para os guarda-roupas”.



6. Peróxido de hidrogênio a 3% (água oxigenada)

Coloque peróxido de hidrogênio a 3% não-diluído sobre a superfície mofada e aguarde 30 minutos. “Após o enxágue, mantenha a superfície seca. De acordo com a concentração de fungos, a substância pode matar, mas deixar as manchas, que deverão ser removidas depois”, pontua Bianca Denise Barbosa.

7. Exposição ao sol

Como o mofo é provocado pela combinação de umidade excessiva, falta de luz solar e de circulação de ar, o sol é um grande aliado na hora de acabar com os fungos, principalmente, para resolver o problema dos casacos de frio e roupas de cama que ficam muito tempo guardados. “Não deixe esse tipo de peça guardada o verão inteiro. Exponha ao sol algumas vezes ao longo da estação, ou leve para lavar. Uma vez por mês, limpe todas as peças com um pano embebido em vinagre; isso evita o surgimento dos fungos”, orienta Madeleine Lisboa.

8. Sílica

E aí vai mais uma dica: a sílica. A gente costuma ver sempre os saquinhos dentro de uma bolsa nova, mas a sílica também é vendida em supermercados e lojas de artigos de jardinagem. “Igualmente ao giz, também é sugerido para retirar a umidade. A sílica pode ser colocada em sachês ou simplesmente dentro de um recipiente sem tampa. Quando notar que a sílica está úmida - algumas mudam de cor - é importante trocá-la. Ela pode ser reaproveitada após secagem”, complementa Bianca Denise Barbosa.