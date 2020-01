Oito locais do litoral baiano recebem projeto Verão Costa a Costa

Oito municípios do litoral baiano, incluindo Salvador, foram escolhidos para receber o Verão Costa a Costa. O projeto, que é gratuito e acontecerá entre janeiro e abril, englobará atividades como canoagem, futebol de areia, futevôlei, vôlei de praia e surfe, além de esportes radicais e de aventura como a escalada, tirolesa, full pipe e arvorismo.

O ponto de partida será Alcobaça, no Extremo Sul do estado, palco do evento nos dias 18 e 19 deste mês. De lá, a ação seguirá para Porto Seguro (1º e 2 de fevereiro); Ilhéus (15 e 16 de fevereiro); Itacaré (7 e 8 de março); Maraú (21 e 22 de março); Valença (4 e 5 de abril); Lauro de Freitas (18 e 19 de abril) e, por fim, chegará a Salvador, nos dias 25 e 26 de abril.

Promovida pela Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre) e pela Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), a ação tem como objetivo incentivar a prática esportiva e fomentar a cultura e a economia solidária. A expectativa é que cerca de 50 mil pessoas participem das atividades.

"O Verão Costa a Costa é uma iniciativa inédita criada para estimular a prática esportiva entre baianos e turistas e levar entretenimento para as comunidades. Além das atividades esportivas, cada etapa do evento contará com a realização de shows. O projeto será também uma vitrine para artesãos e empreendedores solidários que participarão de feiras a cada edição", disse o titular da Setre, Davidson Magalhães.

O projeto tem parceria da Federação Baiana de Esportes Radicais e de Aventura (Febera), da União das Federações do Esporte Amador da Bahia (Unisport), da Federação das Associações de Futevôlei (Futevôlei Bahia), Federação Baiana de Beach Soccer, Federação Baiana de Surf (FBSurf) e do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento do Esporte (IBDE), além de apoio da Bahiatursa e patrocínio da Coelba, por meio do Programa FazAtleta.