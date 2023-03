Oito pessoas morrem após deslizamento de terra em Manaus

Um deslizamento de terra deixou oito pessoas mortas em Manaus, após fortes chuvas atingirem a cidade, nesse domingo (12). O deslizamento aconteceu no bairro Jorge Teixeira.

Os corpos encontrados são de quatro crianças e quatro adultos. Quatro vítimas pertencem a mesma família, informou a prefeitura. Três pessoas foram resgatadas dos escombros com vida, segundo o Corpo de Bombeiros. Voluntários e funcionários da prefeitura também auxiliam nas buscas.

Ao todo, 11 casas foram atingidas pelo barro. iramos todas as famílias, estamos pagando auxílio-aluguel. Uma das minhas pautas com o presidente Lula é moradia. Temos todas as famílias mapeadas, tenho algumas áreas que já podem ser construídas casas. Estamos precisando desse aporte de recursos, disse o prefeito David Almeida.

A Prefeitura de Manaus diz que vai decretar estado de calamidade pública para facilitar o repasse de recursos federais.