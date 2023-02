Oito pessoas são presas em operação contra organização criminosa na Bahia

Oito pessoas foram presas, incluindo três servidores da Polícia Civil, nesta quinta-feira (2), durante uma operação conduzida pelo Ministério Público Estadual e a própria polícia. Batizada de "Operação Internal Cleaning", a ação cumpriu os mandados de prisão em cidades do norte da Bahia.

A investigação da polícia, que teve apoio do Grupo Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco) do MP-BA, apontou a existência de uma organização criminosa que atuava em várias cidades da região, como Remanso, Pilão Arcado, Juazeiro, Campo Alegre de Lourdes e ainda Petrolina, já em Pernambuco.

A polícia não detalhou como a organização criminosa agia. Na operação, foram apreendidas armas de fogo,, celulares e outros itens que passarão por perícia. Um homem ainda foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma.

Participaram da ação de hoje equipes do Gaeco, da Corregedoria da Polícia Civil (Correpol), da Coordenação de Operações Especiais (COE) e do Departamento de Polícia do Interior (Depin).

Além do inquérito policial, a participação dos servidores será apurada na esfera disciplina, com instauração de processo administrativo disciplinar.