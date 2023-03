Oito toneladas de peixes podres e vencidos são apreendidas em Salvador

Policiais da Delegacia de Defesa do Consumidor (Decon) apreenderam, na quinta-feira (2), oito toneladas de peixes com prazo de validade vencido e/ou em estado de putrefação, que estavam armazenados em câmaras frigoríficas e prontos para a venda em atacado e varejo. A ação teve como alvo uma atacadista de pescados no Mercado do Peixe, na Avenida Jequitaia.

A operação, intitulada Quaresma I, teve a participação da Vigilância Sanitária e da Diretoria de Ações de Proteção e Defesa do Consumidor (Codecon), ambas de Salvador. Uma mulher de 44 anos que respondia pelo estabelecimento comercial no momento da ação foi presa em flagrante pelo crime de vender, ter em depósito, expor à venda ou entregar mercadoria em condições impróprias ao consumo.

Após a autuação, a suspeita pagou fiança e foi liberada. Os peixes apreendidos, por não ter condições apropriadas de consumo, serão incinerados.