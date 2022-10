Oktoberfest desembarca em Salvador no próximo dia 29 de outubro

Para quem gosta de degustar cervejas diferentes, no dia 29 de outubro, a partir das 13h, baianos e turistas vão poder apreciar o Oktoberfest, em Salvador. O local escolhido é a AABB - Associação Atlética do Banco do Brasil, localizada em Piatã.

A festa terá dois turnos. Pela tarde, o evento contará com a presença de famílias, com almoço tipicamente alemão, numa área externa gourmet onde também estarão presentes os estandes das cervejarias convidadas. Ainda no horário vespertino, as crianças terão um espaço exclusivo para diversão.

Já durante a noite, a partir das 18h, bandas irão agitar o público que gosta de um bom pop e rock, como por exemplo, Monarka, tocando os sucessos do rock inglês do Queen, Herbert & Richard com clássicos do cinema, flashbacks e pop e rock, fechando o dia com Faustão e os Mongas.

Sobre as cervejas, o evento pretende deixar sua marca e selo de excelência. O Oktoberfest Salvador faz questão de trazer cervejarias baianas, reforçando e incentivando a economia local. Serão cervejarias com vários estilos de cervejas artesanais, todas elas com a participação in loco dos respectivos mestres cervejeiros ou responsáveis da marca.

Serviço:

OktoberFest Salvador

Dia: 29 de outubro

Local: AABB Piatã

Horário: A partir das 13h

Vendas: Sympla.