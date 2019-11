Óleo chega à primeira praia do Sudeste, em São Mateus, no Espírito Santo

A mancha de óleo que contamina há mais de dois meses o Nordeste brasileiro chegou ao Sudeste. Conforme o jornal carioca O Globo, o Grupo de Acompanhamento e Avaliação (GAA) anunciou na noite desta sexta-feira (8) que foram encontrados e recolhidos pequenos fragmentos de óleo na praia de Guriri, no município de São Mateus (ES).

O município é o segundo do Espírito Santo a partir da fronteira com a Bahia; o primeiro é Conceição da Barra. As amostras da substância foram encaminhadas para o Instituto de Estudos do Mar (IEAPM), que confirmou ser o mesmo óleo encontrado na região Nordeste.

Um Destacamento Operativo com 75 Fuzileiros Navais permanece em Conceição da Barra e São Mateus, realizando ações de monitoramento, desde terça-feira.

De acordo com o grupo, formado pela Marinha do Brasil, Agência Nacional de Petróleo (ANP) e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), as seguintes localidades permanecem com vestígios de óleo, com ações de limpeza em andamento: Japaratinga, Barra de São Miguel, Jequiá da Praia, Coruripe, Feliz Deserto e Piaçabuçu, em Alagoas; Praia do Viral e Coroa do Meio, em Sergipe; Guriri, no Espírito Santo. Os estados de RN, CE, PB, PE e BA estão com as praias limpas.

Segundo levantamento feito pelo Ibama, foram contabilizadas, aproximadamente, 4.300 toneladas de resíduos de óleo retirados das praias nordestinas, até esta sexta-feira. A contagem desse material, não inclui somente óleo, mas também é composta por areia, lonas, EPI e outros materiais utilizados para a coleta. O descarte é feito pelas Secretarias de Meio Ambiente dos Estados.

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama) informou na terça-feira (5) que fragmentos de óleo chegaram a Mucuri, Extremo Sul baiano, município que faz limite com o estado do Espírito Santo. Segundo informações da Defesa Civil da cidade, as manchas de óleo foram recolhidos na praia de Costa do Atlântico, que fica ao lado da cidade baiana de Nova Viçosa, também atingida pelo óleo.

Óleo recolhido em Mucuri foi acondicionado em um copo

(Prefeitura de Mucuri/Divulgação)

Além de Mucuri e São Mateus, as cidades afetadas são Nova Viçosa, Salvador, Santa Cruz Cabrália, Conde, Jandaíra, Mata de São João, Lauro de Freitas, Camaçari, Ilhéus, Prado, Caravelas, Porto Seguro, Camamu, Belmonte, Valença, Nilo Peçanha, Jaguaripe, Alcobaça, Una, Ituberá, Uruçuca, Esplanada, Canavieiras, Igrapiúna, Itacaré, Cairu, Maraú, Itaparica, Vera Cruz e Entre Rios.

As manchas de óleo começaram a chegar na Bahia em 3 de outubro, quase um mês após o início do problema no país. O Governo do Estado decretou situação de emergência, que engloba, até então, 21 municípios.