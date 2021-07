"Óleo encontrado em Itacimirim é o mesmo de 2019", diz especialista

Lembra daquele óleo encontrado nas praias de Itacimirim, no início do mês? Nesta quinta-feira (8), Dia da Ciências, os especialistas do Instituto de Geociências da UFBA chegaram à conclusão de que esse é o mesmo material de origem venezuelana achado ao longo da costa litoral do Nordeste, em 2019.

De acordo com a diretora do IGeo, Olívia Oliveira, o material apresentava uma ausência quase total de hidrocarbonetos - composto químico de átomos de carbono e hidrogênio formador do petróleo - devido ao tempo de exposição em que esteve na costa. Por isso, a análise teve que ser feita com outros marcadores, os biomarcadores saturados.

“Devido ao seu grande intemperismo, não conseguimos encontrar as ‘fingerprints’, as impressões digitais do óleo. Se dependêssemos disso, não teríamos encontrado correlação com o óleo encontrado anteriormente. Mas com a análise dos biomarcadores saturados de petróleo venezuelano, encontramos uma forte correlação com os óleos encontrados no litoral sergipano e baiano em 2019”, explica.

O intemperismo é a alteração física e química das rochas e de seus minerais. Após quase dois anos soterrado junto com outros segmentos inorgânicos, abaixo da lâmina d’água, foi por esse processo que o óleo passou antes de ter sido encontrado pelo diretor do Instituto de Biologia da Universidade Federal da Bahia (UFBA), Francisco Kelmo, e levado ao Instituto de Geociências.

“O trabalho que realizamos é o de geoquímica forense, porque serviu de referência para uma investigação policial à época. Então quando dizemos que o óleo tem uma origem geoquímica, estamos falando sobre o país que produziu o material, e não o culpado. O navio que transporta e derrama o material é que seria esse ‘culpado”, e esse navio pode ter qualquer nacionalidade”, esclarece Olívia.

Até quando?

Ainda é possível que não nos livremos dessas marcas tão cedo. Uma vez que parte do óleo ainda está sedimentado no assoalho ocêanico, talvez recoberto por sedimentos, ainda é possível que ele venha a tona.

“Quando nós temos condições oceanográficas sedimentológicas que provocam o revolvimento desse fundo, principalmente com as marés mais baixas e as chamadas ressacas, esse material pode ressurgir”, finaliza.