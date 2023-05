Olhar de meio milhão: conheça a esteticista da Vila Canária que fatura R$ 500 mil no ano

Uma maca de segunda mão que custou R$ 250, montada de maneira improvisada na própria casa, no bairro de Vila Canária, em Salvador. Não demorou muito para o movimento de clientes crescer e o estúdio mudar para um espaço bem ao lado da pizzaria da família. E assim, a ex-dona de casa e esteticista Narjara Vieira começou a trabalhar com micropigmentação e design de sobrancelhas, não só como uma alternativa de renda, mas também com uma atividade que permitisse ficar perto das filhas, Sofia e Melissa.

Narjara embarcou com tudo na tendência da valorização do olhar e não por um acaso, o studio Narjara Vieira (@narjaravieiramicropigmentacao) - que antes ficava em um espaço bem simples - hoje ocupa três salas locadas no Wall Street, um dos principais edifícios comerciais da capital, localizado na Avenida Paralela. A esteticista chega a faturar por ano R$ 500 mil, só com micropigmentação de sobrancelha, fora outros serviços. Ganho, que está sendo investido em novos equipamentos.

O studio de Narjara Vieira ocupa hoje três salas no Edifício Wall Street, na Paralela

(Foto: Marina Silva/ CORREIO)

“Busquei capacitação em uma área que já tinha afeição e logo vi meu trabalho chamar atenção e, mesmo morando em um bairro com questões de segurança e acesso, comecei a conquistar uma clientela, que não hesitava em ir até lá, indicar para pessoas conhecidas, fortalecendo a propaganda boca a boca”, lembra.

A micropigmentação de sobrancelha é um procedimento estético que consiste em preencher as falhas fio a fio com o uso de um aparelho específico, que atinge as camadas mais superficiais da pele - diferente do usado, por exemplo, em tatuagem. O retoque da pigmentação é recomendado a cada dois anos, já que o procedimento não é permanente.

Além desse serviço e do design de sobrancelhas mais os cursos de formação, o Studio Narjara Vieira também trabalha com remoção a laser de micropigmentação e tatuagem, micropigmentação labial e com a técnica de delineamento das pálpebras. Em operação desde 2017, o local atende, em média, 200 clientes por mês com uma equipe de nove profissionais, formados por Narjara. “É através do olhar que expressamos emoções, transmitimos mensagens e estabelecemos conexões”.

Inovação

Narjara tinha só 12 anos quando começou sozinha a fazer a sua sobrancelha e a de outras mulheres da família. Foi ali que ela percebeu como pequenas mudanças transformam o visual e a autoestima. Se no passado o que fazia sucesso era uma sobrancelha fina e arqueada, hoje, ela está cada vez mais cheia e preenchida. A partir daí, ela começou a desenvolver sua própria técnica de micropigmentação:

“A técnica ComboBrows é uma inovação a partir da micropigmentação fio a fio Microblading, difundida pela Phi Academy, uma conceituada escola internacional de beleza, localizada na Sérvia. Fui aluna de um curso presencial ministrado em São Paulo. Além de reproduzir cada fio, a minha técnica trabalha com um efeito de sombreamento que traz um aspecto de maquiagem”.



O combo chamou a atenção de Branko Babic, fundador da Phi Academy, que reconheceu a técnica criada por Narjara e também a convidou para ministrar cursos pela escola, se tornando master oficial da Phi. “Introduzir uma técnica autoral no mercado é extremamente desafiador. Depois dessa experiência, fui acompanhada, notada nas redes e convidada para integrar a ComboBrows à Phi. Hoje, estamos em mais de 20 países”.

No estúdio, a micropigmentação ComboBrows custa de R$ 1,2 mil a R$ 1,4 mil. Está nos planos da esteticista, a instalação de uma nova unidade na Europa. “Devido à quantidade de alunos que a gente tem no exterior, vimos essa necessidade de expandir. Ainda não temos uma data precisa, mas em breve isso deve acontecer”, planeja.





AS DICAS DE NARJARA

. Redes Sociais As redes sociais têm contribuído para popularizar essas técnicas. Saiba conquistar esse espaço.

. Clientela fiel Ofereça serviços de beleza e estética que requer uma manutenção periódica. Além de fidelizar o cliente, isso cria oportunidades contínuas, pois o cliente satisfeito retorna regularmente e ainda indica o serviço.

. Serviços adicionais Além das sobrancelhas, pense na oferta de outros serviços, como micropigmentação de lábios e olhos, por exemplo. Isso permite expandir o leque.





QUEM É

Narjara Vieira é esteticista e proprietária do Studio de Micropigmentação e Designer de Sobrancelhas Narjara Vieira.