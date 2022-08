"Olhar de respeito pelo Campo Grande", dispara Tatau sobre mudança do circuito do Carnaval

O debate envolvendo a mudança do circuito do Carnaval, que pode sair da Barra Ondina, para a Boca do Rio, teve mais uma opinião: Tatau. O cantor, que já puxou multidões no circuito Dodô, hoje, lamenta que o Campo Grande não foi pensado em nenhum momento para ocorrer mudanças.

Durante entrevista ao “Tapioca Podcast”, no YouTube, o artista comentou que a saída é precipitada e que poderia ocorrer um evento teste para saber se realmente seria bem aceito pelos moradores da Boca do Rio.

"Nada contra a turma da Boca do Rio. Eu amo o bairro, tenho amigos e sei da importância que o Carnaval teria para a comunidade, positivamente e negativamente. Não sei que tipo de impacto causaria a nível ruim, mas eu sei que... Beleza, vamos fazer um Farol Folia ou um evento piloto. Mas, melhora lá em cima [Campo Grande]", disse.

Ele ainda reforçou que o circuito Osmar poderia ter sido visto com um olhar mais humanizado pelas autoridades que estão tentando fazer a mudança já para 2023, após dois anos sem Carnaval devido a pandemia da Covid-19.

"A gente consegue ter um olhar de respeito pelo Campo Grande porque a gente viveu isso. A gente viu tudo que aquilo causa. Quando você passa por alguns trechos, que você vê aquelas faixas, você olha do outro, eu fiz música falando sobre isso", comentou.

O dono de vários hits do axé ainda detalhou que os circuitos Dodô e Osmar são conectados e que precisam de mais respeito: "Eu acho que é importante. São circuitos que se abraçam. Se analisar direitinho, você estar na ladeira da Barra, você sobe a ladeira, pega o corredor da Vitória e já está no Campo Grande. Vice versa. Dois circuitos que se abraçam, cada um do seu jeito. Um arejado, o outro abafado, mas no abafadinho é gostoso".

"Devolva o meu Centro da cidade. Devolva o meu Campo Grande. Eu quero ver o axé continuar jogando nesse grande estádio. Não é um palco para se ganhar dinheiro, mas cuida da cultura, da história, do patrimônio".