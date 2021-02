Olheiro do Barcelona confirma interesse em 'novo Neymar'

O meia Bryan Gil, de 20 anos, entrou no radar de um importante olheiro do Barcelona. Germán Vaya Ballabriga é responsável por descobrir grandes nomes da equipe, como Ansu Fati, Jonathan e Giovanni Dos Santos e Andres Iniesta. O prórpio scout confirmou o interesse no jovem atleta - e disse que Bryan o faz lembrar de Neymar.

"Neste momento o melhor futebolista da Espanha e eu o comparo com o Neymar. Ele tem coisas próprias, uma versatilidade enorme: como ala, meio-campista e ala esquerdo. Ele é impressionante", comentou Ballabriga.

Bryan nasceu em Barbate, um município da Espanha na província de Cádiz, na Andaluzia. Sua experiência começou no Sevilla B, em 2018. Em 2019, ele foi emprestado para o Leganés, onde atuou por um ano. Depois, foi para o Eibar, onde joga atualmente, de novo por empréstimo. A ideia do Sevilla é que o jovem ganhe experiência nos demais clubes para, depois, seja reforço no elenco principal.

Jogador da seleção sub-21 da Espanha, Bryan tem contrato com o Sevilla até 2023. O plano de Ballabriga é assinar com o atleta logo, já que sua cláusula está avaliada em 35 milhões de euros (R$227 milhões). Caso renove com o clube detentor de seus direitos, o valor deve aumentar para 150 milhões de euros (R$976 milhões).