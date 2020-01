Olho na bola: veja lista com os melhores jogos do final de semana

O futebol brasileiro está parado aproveitando seu recesso de fm de ano, mas na Europa já tem muita bola rolando. Quatro das cinco principais ligas do Velho Continente estão na ativa após um recesso de fim de ano. Entre elas (Alemanha, Espanha, França, Inglaterra, Itália e Portugal) apenas os ingleses não pararam durante o final do último ano. Por lá, teve rodada até no primeiro dia do ano.

Duas ligas reservaram o final de semana para disputa das Copas - casos de Inglaterra e França. As outras duas, Espanha e Itália, terão rodada dos campeonato nacionais, de pontos corridos.

O sorteio reservou algumas partidas interessantes na Inglaterra. Como destaque, tem o clássico de Mereyside entre Liverpool e Everton, Na França, o final de semana também é de mata-mata. O Paris Saint-Germain enfrenta o Linas-Monthery no domingo às 16h55.

Falando de pontos corridos, os detaques vão para o clássico catalão entre Espanyol x Barcelona e do dérbi entre Napoli x Inter de Milão - mas este jogo acontece na segunda-feira (6).

Na Alemanha o recesso é ainda maior. Os germânicos pararam no dia 22 de novembro e só voltam a campo no próximo dia 17. Essa tradição de um recesso maior é devido a uma série de fatores: o principal é que a liga só conta com 18 times, então a quantidade de jogos é menor em relação às ligas de Espanha, Itália e Inglaterra, que têm 20 clubes - assim como no Brasil. Em Portugal, também são 18 os times a disputar a primeira divisão.

Outro fator importante é o frio. Essa pausa maior começou nos anos 80, quando o inverno alemão deixava impossível a prática do futebol. Atualmente, já existem tecnologias de aquecimento de estádio, por exemplo, que podem tornar secundárias as questões climáticas. Contudo, a tradição do descanso prolongado se mantém.

Confira lista com os principais jogos deste final de semana:

COPA DA INGLATERRA

04/01 - 14h31 - Wolverhampton x Manchester United

04/01 - 14h31 - Manchester City x Port Vale

05/01 - 11h01 - Middlesbrough x Tottenham

05/01 - 11h01 - Chelsea x Nottingham Forest

05/01 - 13h01 - Liverpool x Everton

COPA DA FRANÇA

05/01 - 16h55 - Linas-Monthlery x PSG

CAMPEONATO ESPANHOL

04/01 - 12h - Getafe x Real Madrid

04/01 - 14h30 - Atlético de Madrid x Levante

04/01 - 17h - Espanyol x Barcelona

CAMPEONATO ITALIANO

05/01 - 16h45 - Roma x TOrino

06/01 - 11h - Juventus x Cagliari

06/01 - 11h - Milan x Sampdoria

06/01 - 16h45 - Napoli x Inter de Milão

CAMPEONATO PORTUGUÊS

04/01 - 17h30 - Vitória SC - Benfica

05/01 - 14h30 - Sporting Porto