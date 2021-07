Olho no Atlético-MG, Bahia volta aos treinos na Cidade Tricolor

O elenco do Bahia segue se preparando para o duelo contra o Atlético-MG. Na manhã desta quarta-feira (21), os jogadores voltaram ao trabalho na Cidade Tricolor e fizeram mais uma atividade sob o comando do técnico Dado Cavalcanti.

Contando com reservas e titulares, Dado promoveu um trabalho específico de força e intensidade em espaço reduzido. Logo depois, os jogadores de defesa e ataque foram divididos e treinaram separados.

Integrado ao elenco, o atacante colombiano Hugo Rodallega participou normalmente da atividade. Já o meia Lucas Mugni esteve no CT pela primeira vez e passou por exames médicos.

O Bahia encara o Atlético-MG no próximo domingo (25), às 11h, no estádio Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira (22), o elenco volta ao batente no CT Evaristo de Macedo.