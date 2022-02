Olimpíada de Inverno: saiba tudo sobre os 15 esportes disputados

A Olimpíada de Inverno de Pequim-2022 já começou. Os Jogos na China foram abertos oficialmente na sexta-feira (4), e as competições seguirão até o dia 20. Apesar de ser um país tropical, o Brasil está presente com 11 atletas de cinco modalidades diferentes.

Ao todo, são 15 esportes de gelo e neve no evento. Eles são bem famosos nos países do Hemisfério Norte, mas, por aqui, algumas modalidades ainda estão sendo descobertas. Você sabe como é o curling? Qual a diferença do biatlo para o combinado nórdico? Quais os eventos do salto de esqui? Sem problema: o CORREIO preparou um pequeno guia olímpico. Confira:

Biatlo

A modalidade é uma combinação do esqui cross-country com o tiro esportivo. Os atletas fazem um percurso e, em pontos determinados, devem atirar em alvos a 50m de distância, em duas posições: deitado e em pé.

Os competidores realizam cinco disparos em cada parada. Para cada tiro errado, há uma penalização com voltas adicionais de esqui ou adição de tempo no resultado final, a depender do evento.

O biatlo mistura tiro esportivo e esqui cross-country

Serão realizados cinco eventos masculinos (10km sprint, 20km individual, 12,5km perseguição, 15km saída em massa e 4 x 7,5km revezamento) e cinco femininos (7,5 km sprint, 15km individual, 10km perseguição, 12,5km saída em massa e 4 x 6km revezamento), além de uma prova mista (2 x 6km feminino + 2 x 7,5km masculino).

Ole Einar Bjørndalen, da Noruega, é o atleta masculino mais bem-sucedido da história dos Jogos de Inverno. Ele possui 13 medalhas e é um dos três competidores (e único biatleta) a vencer oito ouros.

Bobsled

Lembra do filme Jamaica Abaixo de Zero, um clássico da Sessão da Tarde, da TV Globo? Então você já tem uma noção do que é o bobsled. A modalidade é composta por trenós que descem uma pista sinuosa e que podem atingir até 130 km/h. Assim, é um dos mais rápidos esportes de inverno - e não à toa, recebe o apelido de Fórmula 1 do gelo.

O Brasil disputará o bobsled no 2-man e 4-man

O bobsled é disputado por homens (com dois ou quatro atletas) e mulheres (com duas atletas). Pela primeira vez nos Jogos Olímpicos de Inverno, haverá ainda o monobob, um evento individual exclusivo para mulheres. Nas competições, cada equipe faz de duas a quatro descidas e vence quem tiver o menor tempo no total.

O Brasil estará representado na modalidade, com equipes no 2-man (dois homens) e 4-man (quatro homens). Os convocados são Edson Martins, Erick Vianna, Rafael Souza, Jefferson Sabino e o baiano Edson Bindillati. São cinco porque Jefferson Sabino será o reserva do quarteto.

Combinado nórdico

Assim como o biatlo, o combinado nórdico é composto por dois esportes - neste caso, salto de esqui e esqui cross-country. A modalidade é realizada desde a primeira edição dos Jogos Olímpicos de Inverno, em 1924, e é exclusivamente masculina.

Combinado nórdico une salto de esqui e esqui cross-country

A competição em Pequim compreenderá três eventos: individual masculino pista normal/10km, individual masculino pista longa/10km e masculino por equipes pista longa/4 x 5km. A primeira consiste de uma pontuação no salto de esqui em uma pista normal (90m) e uma corrida de 10km de cross-country. A segunda é similar, mas a pista tem 120m.

Já a disputa por equipes compreende uma pontuação no salto de esqui em uma pista longa (120m) e uma corrida de revezamento 4 x 5km estilo livre.

Curling

O curling é, sem dúvidas, um dos esportes mais curiosos dos Jogos de Inverno. Afinal, envolve pedras, vassouras, um sapato de deslizar e outro de frear. Mas, por mais que seja um tanto quanto lento, é recheado de estratégias, habilidade, suspense e - sim! - emoção.

A modalidade é disputada com quatro jogadores por equipe, no masculino e feminino, além das duplas mistas, com dois atletas por equipe (um homem e uma mulher).

Curling é disputado por duplas ou por equipe

O objetivo é colocar o máximo de pedras de granito próximas do centro de um alvo circular, e vence quem tiver mais pontos no fim. A vassoura, o equipamento que mais chama a atenção do público, é usada para diminuir a fricção sobre a pedra, mantendo ou alterando sua trajetória e velocidade.

Uma curiosidade é que o curling é um dos esportes coletivos mais antigos do mundo, sendo praticado desde o Século 16 nos lagos congelados da Escócia. O primeiro clube de curling, o Kilsyth Curling Club, surgiu em 1716 e existe até hoje.

Esqui alpino

O esqui alpino é uma das competições mais famosas dos Jogos de Inverno. Os atletas costumam alcançar velocidades de até 152km/h (95mph), enquanto deslizam por um percurso cheio de curvas sinuosas. Ao longo da descida, eles precisam realizar passagens obrigatórias entre marcações, chamadas de portas.

A competição em Pequim será dividida em cinco modalidades: slalom, downhill, slalom gigante, super-G e combinado.

Michel Macedo representará o Brasil no esqui alpino

No downhill e super-G, os competidores têm uma descida para conseguir seu tempo mais rápido, enquanto o slalom e o slalom gigante acontecem em dois percursos. Competidores que não chegam ao fim ou são desqualificados de sua descida no primeiro percurso não avançam para o segundo. O tempo cumulativo das descidas é usado para determinar o vencedor.

No combinado alpino, os esquiadores participam de uma descida de downhill e uma de slalom, mas em percursos diferentes.

O Brasil terá um representante no esqui alpino: o cearense Michel Macedo.

Esqui cross-country

O esqui cross-country é um dos esportes pioneiros nos Jogos Olímpicos de Inverno, tendo sido disputado na edição inaugural do evento, em 1924. No geral, os atletas da modalidade percorrem variadas distâncias com esquis e impulsionados por bastões. Mas há duas técnicas diferentes de esquiar: livre (alternando os lados) e clássica (impulso para frente).

Jaqueline Mourão disputará o esqui cross-country pelo Brasil

Em Pequim, serão disputados 12 eventos, sendo seis masculinos (15km clássico, 15km + 15km skiathlon, sprint livre, sprint em equipes clássico, revezamento 4 x 10km e 50km saída em massa livre) e seis femininos (10km clássico, 7,5km + 7,5km skiathlon, sprint livre, sprint em equipes clássico, revezamento 4 x 5km e 30km saída em massa livre).

Aos 46 anos, a mineira Jaqueline Mourão competirá no esqui cross-country, marcando sua oitava Olimpíada, a quinta de Inverno. Assim, ela se isolará como a brasileira com mais participações olímpicas - até então, dividia o posto com o velejador Robert Scheidt, com a jogadora de futebol Formiga e com o cavaleiro Rodrigo Pessoa, cada um com sete (todos nos Jogos de Verão).

Além de Jaqueline, a prova terá mais dois brasileiros: Manex Silva, de 19 anos, e Eduarda Ribera, de apenas 17, convocada após Bruna Moura sofrer um acidente de carro.

Esqui estilo livre

O esqui estilo livre combina movimentos acrobáticos e de habilidade com o esqui. Ou seja, muitos giros e saltos mortais são comuns na modalidade. O esporte é dividido em seis disciplinas olímpicas, com categorias femininas e masculinas: moguls (pista ondulada), aéreos, ski cross, halfpipe, slopestyle e big air. Haverá também os aéreos por equipes mistas.

Esqui estilo livre é dividido em seis disciplinas, incluindo a mogul

Os aéreos, o halfpipe, o slopestyle e o moguls são eventos julgados - ou seja, os atletas recebem uma nota de um grupo de juízes, baseados nas suas habilidades técnicas e desempenho em cada corrida. Já o cross é um evento cronometrado: o primeiro a cruzar a linha de chegada vence.

Por fim, no big air, que estreará na Olimpíada de Pequim, os competidores saltam em uma mega rampa após a descida em uma rampa de aceleração. Eles são avaliados de acordo com a altura e a distância de cada um dos seus saltos.

O Brasil terá uma representante no páreo: Sabrina Cass, uma das caçulas da delegação, com apenas 19 anos.

Hóquei no gelo

O hóquei no gelo é o esporte coletivo mais tradicional dos esportes de inverno. Duas equipes com seis jogadores (cinco na linha e um no gol) conduzem um disco de borracha com tacos e precisam fazer gols. Tudo em um rinque de patinação. A lógica é simples: ao fim de três períodos, vence quem tiver feito mais gols.

Em Pequim, o torneio masculino consiste de 12 equipes, divididas em três chaves: grupo A, com Canadá, EUA, Alemanha e China; grupo B, com Comitê Olímpico Russo, República Tcheca, Suíça e Dinamarca; e grupo C, com Finlândia, Suécia, Letônia e Eslováquia. As vencedoras de cada grupo mais a melhor segunda colocada avançam para as quartas de final, enquanto as outras equipes disputarão um playoff.

O Canadá tem 22 medalhas no hóquei no gelo, sendo 13 de ouro

Já o feminino tem 10 equipes, divididas em duas chaves: grupo A, com EUA, Canadá, Finlândia, Comitê Olímpico Russo e Suíça; e grupo B, com Japão, China, Dinamarca, República Tcheca e Suécia. As cinco equipes do grupo A e as três melhores do grupo B vão para as quartas de final.

O Canadá é o berço do esporte e a principal potência. Dono de 22 medalhas, sendo 13 de ouro, o país é o grande favorito em Pequim-2022, tanto na competição feminina quanto na masculina.

Luge

O luge é um dos três esportes de pista no programa olímpico, ao lado do bobsled e skeleton. E é o mais rápido de todos: os atletas competem a uma velocidade média que varia de 120km/h a 145km/h. Não à toa, é apontado como um dos mais radicais e perigosos dos Jogos.

A modalidade é bem parecida com o skeleton, em que os competidores descem em cima de um trenó. Mas a diferença é que o atleta fica com as costas em cima do trenó e a cabeça para trás, sem ter uma visão completa da pista. Cada um tem quatro descidas, e vence quem tiver o menor tempo.

O luge é considerado um dos esportes olímpicos mais perigosos

São disputados eventos individuais, no feminino e masculino, duplas e revezamento por equipe. Nos simples, as quatro descidas acontecem ao longo de dois dias. Já a competição de duplas acontece em um único dia, com duas corridas para cada dupla.

O revezamento de equipes envolve três trenós por país: simples feminino, simples masculino e duplas. A competidora feminina é a primeira a ir para a pista e, quando ela toca uma placa acima da cabeça no final do circuito, automaticamente é permitido que o próximo trenó (do competidor masculino) comece. A dupla masculina é a última a correr.

Patinação artística

A patinação artística é um dos esportes mais populares dos Jogos de Inverno e o mais antigo do programa. Aliás, chegou a ser disputada na Olimpíada de Verão, em Londres-1908 e Antuérpia-1920, até ser transferida permanentemente para o evento de gelo e neve.

A modalidade une movimentos delicados, com elementos da dança e do balé, e muita técnica. Ao todo, serão cinco eventos: individual (feminino e masculino), duplas, equipes e dança no gelo, em que é autorizada a utilização de música com vocais.

A competição de duplas é um dos pontos altos

Cada evento tipicamente consiste em rotinas longa e curta. Em cada uma, os atletas recebem pontuação dos componentes do programa (baseado principalmente na apresentação) e a pontuação dos elementos técnicos (que leva em conta a dificuldade e realização da rotina).

A rotina curta serve como classificação, e somente os patinadores com as maiores pontuações nessa parte da competição avançam para o programa longo

Patinação de velocidade

A patinação de velocidade é uma corrida disputada em uma pista oval de 400 m de comprimento, a mesma medida de uma pista de atletismo. Os competidores usam patins com lâminas maiores do que no hóquei e na patinação artística, que permitem aumentar a velocidade.

Em Pequim, serão disputados 14 eventos. As provas de 500m, 1.000m, 1.500m, 5.000m e largada em massa têm versões femininas e masculinas. Há também os 3.000m, somente para mulheres, e 10.000m, para os homens, além da perseguição por equipes, para homens e mulheres.

O holandês Sven Kramer é o principal nome da patinação em velocidade

Quase todos os eventos da patinação de velocidade consistem de dois patinadores competindo um ao lado do outro. Cada competidor busca marcar o tempo mais rápido entre todos os patinadores na pista, não apenas aquele contra quem está correndo. Isso vale exceto para as provas de largada coletiva e de perseguição por equipes.

A modalidade está entre as mais velhas dos Jogos de Inverno, presente desde a primeira edição, em Chamonix-1924.

Patinação de velocidade em pista curta

A patinação de velocidade em pista curta é parecida com a versão em pista longa. Mas ocorre em um circuito de 111,12m de comprimento e traz os competidores correndo um contra o outro - e não contra o relógio. Assim, é uma disputa um tanto quanto caótica, com os patinadores lutando constantemente por uma posição.

As quedas são comuns na patinação de velocidade em pista curta

A modalidade tem opções de corridas de 500m, 1.000m e 1.500m, para os dois gêneros, além de revezamento de 3.000m (feminino) e 5.000m (masculino).

Neste ano, haverá ainda a estreia do revezamento por equipes mistas: consiste de uma corrida de 2;000m, em que duas mulheres e dois homens da mesma nação se alternam para completar 18 voltas. Cada patinador corre duas vezes, nesta sequência: mulher, mulher, homem, homem, mulher, mulher, homem e homem.

Salto de esqui

No salto de esqui, o competidor desce uma rampa íngreme e decola em um salto que alcança 130m de distância no ar. Durante a disputa, são avaliados o estilo do salto, voo e aterrissagem. Além disso, também é levada em conta a distância, medida ao longo da colina onde é feito o pouso (do ponto da decolagem até o exato lugar onde o saltador pousa).

São realizados cinco eventos: rampa normal individual (masculino e feminino), rampa longa individual (masculino), masculino por equipes (rampa grande) e a nova prova de equipes mistas (rampa normal), que fará a sua estreia nos Jogos Olímpicos de Inverno.

O salto de esqui é avaliado pela distância percorrida, estilo, voo e aterrissagem

No individual masculino em rampa normal e em rampa grande, as competições possuem duas sessões de treino, uma classificatória e a final. No evento masculino por equipes, há uma rodada de treinos e depois duas de competição.

Já no feminino individual, não há rodada classificatória. Assim, a competição começa pela final, que consiste de um salto de aquecimento e de outros dois que valem pontos.

O salto de esqui é um evento chave dos Jogos de Inverno e está presente desde a sua primeira edição, em Chamonix-1924.

Skeleton

O skeleton é mais um esporte de trenó, assim como o bobsled e o luge. Mas, diferente dos outros, o atleta desce de cabeça - literalmente! - nessa modalidade. O competidor posiciona-se sobre o trenó de barriga para baixo e cabeça para frente, e parte para encarar o trajeto.

Aliás, a pista que será usada em Pequim inclui uma volta de 360 graus, a primeira desta natureza no mundo. A distância é de 1.615m, com 16 curvas.

Nicole Silveira vai competir pelo Brasil no Skeleton

Há as provas individuais feminina e masculina. Em cada evento, os atletas fazem quatro corridas cronometradas, ao longo de dois dias. Os tempos são somados e o competidor com o menor tempo vence.

De todos os 11 atletas convocados pelo Brasil para os Jogos de Pequim, é do skeleton que vem a principal esperança: a gaúcha Nicole Silveira. Aos 27 anos, ela obteve ótimo desempenho na atual temporada, com direito a vitórias inéditas para o país na Copa América.

A expectativa é que Nicole consiga igualar ou mesmo superar o melhor resultado do Brasil nas Olimpíadas de Inverno - que, até aqui, é o nono lugar de Isabel Clark no snowboard cross em Turim-2006.

Snowboard

O snowboard é relativamente novo na Olimpíada de Inverno - estreou somente em Nagano-1998 -, mas logo se tornou uma das modalidades mais populares e emocionantes dos Jogos. O esporte é uma espécie de mistura de skate, surfe e esqui, e o único praticado sobre prancha ao invés de esquis.

São realizados 11 eventos: slalom paralelo gigante, snowboard cross, halfpipe, slopestyle e big air, todos para homens e mulheres, além do snowboard cross entre equipes mistas, que fará a sua estreia em Pequim.

Lenda do snowboard, Shaun White é tricampeão olímpico e irá para sua quinta edição dos Jogos

As provas têm dois formatos diferentes. O slalom paralelo gigante e o snowboard cross são corridas - ou seja, vence quem cruzar primeiro a linha de chegada.

Já as competições de halfpipe, slopestyle e big air são todos eventos julgados. Assim, cada corrida recebe um número de pontos, dado por um painel de juízes. Eles avaliam os competidores com base na dificuldade das manobras, execução da corrida, amplitude das técnicas e pouso após os saltos.