Olivia Rodrigo é eleita artista do ano pela revista Time

A cantora Olivia Rodrigo, 18 anos, foi eleita artista do ano pela revista Time. Em 2021, ela se destacou com o hit Drivers License e dominou as paradas de sucessos com as faixas de seu primeiro álbum, Sour.

Algumas das marcas de Olivia Rodrigo em 2021 foram:

Em janeiro, ela se tornou a artista solo mais jovem a estrear em primeiro no Billboard Hot 100, ranking que sua música “Drivers License” liderou por oito semanas

Com cerca de 385 milhões de streams, "Sour", primeiro álbum da artista, se tornou o lançamento mais popular de uma artista mulher na primeira semana

Todas as 11 faixas do álbum ficaram entre as mais ouvidas nas paradas musicais

Ao longo da pandemia, Rodrigo se apresentou em várias premiações e foi indicada a sete categorias no Grammy

A cantora também esteve na Casa Branca com o presidente americano Joe Biden incentivando os jovens a se vacinarem

Em dezembro, Olivia anunciou sua turnê para 2022. Em entrevista à revista Time, Olivia, que deixou os planos de ingressar na niversidade paralisados, diz que "estaria mentindo se dissesse que não há pressão. Mas às vezes me lembro: 'isso tudo aconteceu há apenas 10 meses. Você não precisa ter tudo planejado ainda'".

A cantora ainda afirmou: "No fundo, todas as minhas músicas são sobre mim, minhas experiências e meus sentimentos".

Em 2021, a revista Time também elegeu Elon Musk como "Personalidade do Ano". O bilionário CEO da Tesla e fundador da SpaceX ganhou o reconhecimento da publicação americana por seus investimentos em viagens espaciais e novas tecnologias.

Veja o clipe de Drivers License: