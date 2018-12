Olodum comemora 40º aniversário com Terça da Benção

Às vésperas da temporada de Verão começar, como já é tradição, a Terça da Benção do Olodum inicia temporada hoje, com os convidados É o Tchan!, Jau e Ana Mametto. O ensaio chega para 2019 com os temas As Duas Histórias - O Perfume das Águas e Olodum 40 Anos, em comemoração ao quadragésimo aniversário do grupo afro.

A primeira edição do evento promete emocionar os fãs com uma verdadeira viagem no tempo e já revelar as novidades que o grupo levará para o circuito da folia no próximo Carnaval.

No evento, os vocalistas do É o Tchan!, Beto Jamaica e Compadre Washington, vão mostrar o que há de melhor do pagode baiano. Canções que sempre fizeram o público dançar serão cantadas no show. Jau mostra músicas autorais que marcaram sua carreira como Flores da Favela, Topo do Mundo e Sandália de Couro. Já Ana Mametto completa o time com canções que fazem referências às matrizes afrobaianas.

O ensaio contará também com o lançamento da nova música de trabalho do Olodum : Minha Tez (Pelourinho Iluminado), cantada pelo vocalista Lazinho. Mas hits famosos como Rosa, Alegria Geral, Vem Meu Amor, Berimbau, Madagascar Olodum, Protesto Olodum e Deusa do Amor não poderiam faltar e já estão na lista das apresentações.

A celebração dos 40 anos continua e outras edições da festa já estão programadas para os dias 8, 15, 22 e 29 de janeiro, sempre às terças-feiras, no mesmo horário e local. Além disso, o Festival de Música e Artes Olodum - Femadum 2019 será realizado nos dias 9 e 10 de fevereiro. O Femadum é um concurso artístico-cultural aberto a compositores de todo o país, composto por apresentações musicais, teatrais e dançantes

Serviço:

Onde: Praça Tereza Batista (Pelourinho)

Quando: Nesta terça-feira (18), às 20h.

Ingressos: R$ 140| R$ 70. Vendas no local.