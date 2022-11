Olodum está entre as atrações gratuitas do Fifa Fan Festivals em Salvador

Para quem quer assistir aos jogos da Copa do Mundo de um jeito diferente, a Arena Brahma promoverá nos dias em que houver partidas do Brasil, o Fifa Fan Fest, em Salvador. Além de poder assistir aos jogos por um telão, o público poderá curtir várias atrações, como a banda Olodum, no Largo do Pelourinho, nos dias 24 e 28 de novembro e 2 de dezembro. O evento será gratuito.



Além de Salvador, outras capitais também realizarão o evento, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Goiânia e Fortaleza.



“Ano de Copa do Mundo é o momento em que os brasileiros se unem, e todo o nosso potencial de fazer coisas incríveis juntos é atingido. Além de trazermos para as Fifa Fan Festivals a transmissão das partidas, queremos garantir uma grande celebração para as pessoas, de um jeito que só os brasileiros conseguem fazer, com muita música e ativações únicas”, nos contou Maurício Landi, diretor de marketing de Brahma.