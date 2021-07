Cultura como resistência popular e política. É com esse mote que o grupo Olodum vai realizar uma live nesta sexta-feira (2), às 19h, para discutir o 2 de julho, data tão importante para os baianos. A transmissão vai acontecer no canal do Olodum no YouTube (/tvolodum) e nas redes sociais do grupo, do Boi Garantido e da Mídia Ninja.

O evento virtual terá como expositores o sociólogo baiano Juca Ferreira, ex-secretário municipal de cultura de S. Paulo e Belo Horizonte e ex-ministro da cultura; o filósofo Antônio Andrade Barbosa, Presidente do Boi Garantido; a professora da UFBA Patrícia Valim, doutora em história econômica; e o presidente do Olodum João Jorge Rodrigues, mestre em direito público.

O Olodum vai comandar uma live sobre o 2 de julho nesta sexta-feira (2) (Foto: Divulgação)

Os participantes vão relatar suas experiências com cultura, seja como gestor público da área cultural (Juca Ferreira) ou de instituições culturais de relevância cultural reconhecida no Brasil e no exterior (Olodum e Boi Garantido). A política e a cultura insurgente no Brasil também será tema do encontro, durante a participação de Patrícia Valim. Marcelo Gentil, vice-presidente do Olodum, fará a mediação do bate-papo.

"A pandemia provocada pelo Covid-19 nos impede neste 2 de julho de 2021 de ir para as ruas da cidade de Salvador comemorar, cantar, dançar, tocar, protestar e, principalmente, fazer política, como sempre ocorre. Então, faremos tudo isso, só que de maneira não presencial e com a aglomeração costumeira”, destaca João Jorge, presidente do Olodum.

Serviço

O quê: Olodum faz live sobre o 2 de julho

Quando: 02 de julho (sexta-feira), às 19h

Transmissão: canal do Olodum no YouTube: www.youtube.com/tvolodum e redes sociais do Boi Garantido, da Mídia Ninja e do grupo

Instagram:@Olodum_oficial

Facebook:@olodum.oficial

Twitter:@olodum