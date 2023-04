Olodum lança podcast sobre carnaval, cultura e negritude

Em clima de comemoração aos 44 anos do Olodum, o bloco afro lança o podcast Carnaval, Cultura e Negritude, já disponível Youtube e Spotify. O programa, promete um passeio pela história do afro do Pelourinho, com entrevistas com personalidades relevantes para a trajetória da construção do bloco.

A ideia é explorar o universo da festa momesca sob a perspectiva de um bloco afro, que, de forma persistente e resistente, vem combatendo injustiças e lutando contra as mais diversas discriminações. O programa promete demonstrar a importância dos temas usados no carnaval como elemento de educação popular, de resgate de identidade, de recontação e popularização da história da África e das pessoas negras em diáspora, fazendo com que os negros baianos e brasileiros possam ressignificar a história dos seus ancestrais e tenham orgulho. Entre os temas discutidos estão: 1987 - Do Egito à Bahia, 2011 - Tambores, Papiros e Twitter e Mãe, Mulher, Maria - Uma História das Mulheres.

Em clima de “papo informal” serão pautados: o contexto histórico da realização de cada carnaval e repercussão do tema, as composições, indumentárias e tudo o que permeia esse espaço de criação de subjetividades, nas dimensões palpáveis e simbólicas, realizando um paralelo com a contemporaneidade.

Para os primeiros programas foram convidados nomes como Nelson Mendes, Tonho Matéria, Sandoval Melodia, Marcelo Gentil, Lia Santos, Adriana Rocha e Wanda Chase. Os programas serão apresentados por Rafael Manga e o projeto será realizado através do apoio da incubação de produtoras de áudio ofertada pela Vale Do Dendê.