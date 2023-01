Olodum retoma tradicionais ensaios do bloco de Carnaval

O primeiro ensaio do Bloco Olodum, que desfilará no Carnaval de 2023, após dois anos de hiato por causa da pandemia de Covid-19, ocorreu neste domingo (8), no Largo Tieta, no Pelourinho. Diferente da tradicional Terça da Benção, o evento dos domingos apresenta ao público apenas o repertório original do grupo, afinando os tambores para os dias de folia.

Segundo a professora e doutoranda com pesquisa sobre o Olodum, além de frequentadora assídua das apresentações do grupo, Monalisa Sacramento, 29 anos, esse é um evento para quem é 'raiz'. "Para mim que sou nascida e criada no Centro, no bairro da Saúde, isso aqui é tradição, e é onde a gente vê um público mais baiano. O repertório também é digno daqueles que acompanham de verdade", destacou a pesquisadora.

Monalisa Sacramento alia a pesquisa de doutorado sobre o Olodum à diversão de acompanhar as apresentações da banda (Foto: Emilly Oliveira/ CORREIO)

Para o retorno ao Carnaval, o bloco homenageará a batida dos tambores e os músicos que dão ritmo aos instrumentos com o tema "Tambores - A Batida do Coração - Caminho da Eternidade". "É uma ideia que planejamos para 2021, mas não aconteceu. Então, apesar do pandemônio, como descrevo a pandemia, nós tivemos dois anos para amadurecer ainda mais ideia e, consequentemente, apresentar um Carnaval histórico para o público deste ano", ressaltou o vice-diretor do Olodum. Marcelo Gentil.

É uma volta mais que aguardada pelo casal de turistas Daniele Ezaki, 40 anos, e Marc Wiese, 42. Ela é de São Paulo e ele dá Dinamarca, mas desde que casaram, moram juntos em Portugal e, desta vez, vieram a Salvador a trabalho, mas de olho nos ensaios de Carnaval do grupo. "Eu me apaixonei pelo Olodum quando tinha 14 anos e nunca mais deixei de acompanhar. Para você ter uma ideia, eu abrigo todos os amigos a virem para Bahia ouvi-los tocar", afirmou, ao lado dos amigos Flávio Salgado, Janaína Mello e André Sérgio.

Casal de turistas de São Paulo curtem o ensaio da banda (Foto: Emilly Oliveira/ CORREIO)

Além deles, uma multidão de pessoas lotou o Largo Tieta para ouvir as músicas já consolidadas pelo grupo e as que embalaram o Carnaval deste ano, na ocasião, cantadas por Lucas Di Fiori e Lazinho. "Vamos para a folia com a canção Olodum na Avenida, com uma homenagem mais que merecida aos percussionistas que integram a banda e com a energia que o público está louco para sentir de novo", conta Lucas.

O próximo ensaio ocorrerá no dia 17 de janeiro, também no Largo Tieta, e seguirá ocorrendo em domingos alternados até o Carnaval.