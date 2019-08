Olodum sedia primeira seletiva de modelos do Afro Fashion Day  

Fundado em abril de 1979, o Bloco Olodum comemora em 2019, 40 anos de história. Hoje reconhecido como um grupo cultural, com dezenas de projetos e prestigio internacional, o Olodum promove as mais diversas atividades que fomentem a cultura baiana. E é por isso que, no mês de agosto, o grupo realiza umaprogramação especial em homenagem à Revolta dos Búzios, que acabou no ano de 1799, há 221 anos.

Entre as atividades, está a 1ª seletiva do Afro Fashion Day deste ano, que ocorre no próximo dia 22, no Auditório Nelson Mandela - Pelourinho, a partir das 14h.

Criado em 2015, o desfile chega à sua 5ª edição com mais de 40 marcas envolvidas. Promovido pelo Jornal Correio, as seletivas buscam revelar a cara da Bahia, numa seleção aberta para potenciais modelos não agenciados.

Para participar, o(a) candidato(a) precisa realizar inscrição prévia e gratuita aqui. Aos interessados, não é necessário residir no bairro para se inscrever. Podem participar jovens de 13 a 24 anos, moradores de Salvador e Região Metropolitana.

“O Afro Fashion Day dá espaço a jovens negros, por evidenciar seus traços e sua beleza, no mundo da moda. O Olodum acredita nesse fortalecimento de identidade, foi o que buscamos ao criar a Escola Olodum, um espaço educacional para oportunizar mundos para que os jovens cresçam, apareçam, criem e liderem seus espaços. Queremos mais iniciativas e projetos como esses, que enalteçam o nosso povo” Linda Rodrigues, conselheira de Juventude e gerente de Mídias Sociais do Olodum

Em busca de novos talentos, a comissão avaliadora é composta por membros do Grupo Olodum e do Jornal Correio. Gabriela Cruz, editora de Conteúdo de Projetos do Estúdio Correio e Fagner Bispo, curador do desfile, se unem à Linda Rodrigues, conselheira de Juventude e gerente de Mídias Sociais do Olodum, formando o trio de jurados da primeira etapa.

