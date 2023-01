Omega Energia vai capacitar mulheres para implantação de parques solares

A Omega Energia, maior geradora brasileira de energia renovável, está apostando nas mulheres para a operação de seu novo projeto na Bahia – um parque híbrido de eólica e fotovoltaica. A empresa está treinando mulheres da região de Gentil do Ouro e Xique-Xique para a montagem dos equipamentos solares. “É uma obra bem diferente da eólica, são várias pecinhas, tudo muito pequeno e frágil. Então pessoas com habilidade e delicadeza podem ajudar muito”, acredita Livia Mariz, diretora de sustentabilidade da Omega Energia. “Não que exista trabalho de homem ou de mulher”, frisa.

Omega produz energia renovável nos municípios de Gentil do Ouro e Xique-Xique (Foto: Divulgação)

Segundo ela, o foco nas mulheres é também um reconhecimento ao engajamento social delas. Livia conta que durante a implantação do centro de educação mantido pela Omega na região, a empresa notou um interesse muito maior por parte delas em ações transversais para o funcionamento do espaço. “São tão engajadas e querem tanto que decidimos fazer um projeto para integrar. Estamos tentando fazer um convênio para capacitação delas”, diz.

Impacto regional

A Omega Energia está finalizando agora em fevereiro um estudo baseado em 50 indicadores públicos para saber qual é o impacto da operação da empresa em Gentil do Ouro e Xique-Xique. “Muito se fala sobre o pagamento de imposto, mas quando passa da fase de obras, que dura um ano, esse impacto diminui. A análise que estamos fazendo é sobre o aumento do PIB e a fatia do ICMS que é direcionada para os municípios”, explica. A Omega tem parques eólicos no interior da Bahia e vários projetos em andamento para expansão no estado.