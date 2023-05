OMS declara fim da pandemia da covid-19

Depois de mais de 3 anos de emergência internacional, a Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou nesta sexta-feira (5) que a covid não é mais uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), o mais alto título de alerta da organização, declarado para o surto do novo coronavírus no final de janeiro de 2020.

Estimativas apontam que a doença vitimou mais de 7 milhões no mundo, sendo mais de 700 mil somente no Brasil. A decisão não altera o título de pandemia de Covid, que só foi declarado meses mais tarde, em março do mesmo ano.

Apesar do anúncio da manhã desta sexta-feira, a OMS defende que cuidados devem permanecer. Segundo o diretor-geral, o pior que qualquer país poderia fazer neste momento é usar essa notícia para baixar a guarda, desmontar os sistemas que montaram ou mandar mensagem para o seu povo de que covid não mais merece preocupação.

“Eu enfatizo que isso não é uma decisão de agora”, declarou, citando que a decisão tem sido considerada, analisada e debatida já há algum tempo. “Se precisar, eu não vou hesitar de declarar outra emergência”, acrescentou o diretor-geral.