Onça Pintada, Gata Espelhada e Dogão: The Masked Singer divulga primeiras fantasias

A Globo divulgou as três primeiras fantasias que serão usadas pelos cantores no reality The masked Singer, que estreia dia 10 de agosto após a novela Império: Onça Pintada, Gata Espelhada e Dogão. Trazendo elementos da cultura brasileira, as fantasias garantem o mistério para o público. As máscaras, que dão tom ao reality mundo à fora vêm acompanhadas de figurinos repletos de muito brilho, elegância, versatilidade, conforto - e um toque de brasilid​de. "As fantasias estão lindas, criativas e luxuosas, tudo muito bem feito, com o preciosismo característico do 'The Masked Singer' pelo mundo", comenta a apresentadora, Ivete Sangalo.

Outra novidade do programa é a participação da ex-BBB Camilla de Lucas, que vai mostrar os mistérios e detalhes dos secretos bastidores do reality, além de tentar descobrir, junto com o público, quem está por trás da máscara. "Estou muito feliz com o convite para ser apresentadora do ‘The Masked Singer Brasil’. Esse formato já é bem conhecido em vários países e fiquei muito animada com a oportunidade. É um desafio profissional que estou muito empolgada para encarar! Todo o time por trás do programa é incrível e tenho certeza que vocês vão adorar e se divertir muito!”, conta Camilla de Lucas.

Os personagens foram pensados pra despertar a identificação, curiosidade e imaginação do público para descobrir quem está atrás da máscara. “Nosso intuito era traduzir referências da cultura brasileira para o formato do reality. Então, estamos trazendo muitos elementos brasileiros nas fantasias, nas músicas e até na dinâmica de palco, tudo para despertar mais a curiosidade do público”, explica o supervisor artístico da TV Globo, Adriano Ricco. Eduardo Gaspar, Vice Presidente de Criação da Endemol Shine Brasil, endossa o desejo. "A cultura brasileira é rica em personagens e, com o objetivo de exaltá-la, nós nos inspiramos nela para criar algumas das fantasias do 'The Masked Singer Brasil!".

Idealizadas e produzidas pelos figurinistas e bonequeiros brasileiros Marco Lima e Flávio Namatame, as fantasias começaram a ser produzidas no último mês e cada uma tem suas peculiaridades. “Primeiro, nós tivemos que pensar nessa situação em que a pessoa que estiver vestindo o figurino precisa enxergar, mas não pode ser reconhecida. Algumas foram mais complexas que outras por conta das formas. Assim como foi para nós, será um desafio para os participantes que vão usar essas máscaras. Estamos fazendo de forma que fique o mais confortável possível”, conta Marco Lima.

1. Onça Pintada: Inspirada no cangaço do Nordeste brasileiro, a fantasia da Onça Pintada marca por seu luxo e elegância. “A fantasia tem muito brilho e pedras. É um cangaço revisitado com toques de moda e um estilo que parece uma pintura”, explica Flávio Namatame.

2. Gata Espelhada: Escolhida por toda sua versatilidade e simpatia, a fantasia da Gata é inteira feita de acrílico para refletir brilho e sofisticação. “Ela tem um brilho de globo espelhado. Foi um grande desafio montar essa fantasia. Ela é um grande quebra-cabeças de triângulos que foi muito complexo para produzir”, conta Flávio.

3. Dogão: Com sua calça de batata frita e muito carisma, a fantasia do Dogão é toda feita de espuma modelada e revestida com diversos materiais como vinil, pintura aerográfica e veludo. "Nessa fantasia o desafio era fazer com que ela tivesse uma novidade e fosse diferente do que todo mundo já viu, e foi ai que visualizamos uma bermuda feita de batata frita", revela Marco.

‘The Masked Singer Brasil’ é uma coprodução TV Globo e Endemol Shine Brasil e tem supervisão artística de Adriano Ricco (Globo) e direção artística de Marcelo Amiky (Endemol Shine Brasil). Com estreia marcada para dia 10 de agosto na TV Globo, o reality também será exibido no Multishow.