Onda de calor causa mortes na Espanha e recorde de temperatura na França

Duas pessoas morreram na Espanha e a França bateu o recorde absoluto de calor - com 45°C: grande parte da Europa continua sofrendo nesta sexta-feira, 28, pelo quinto dia consecutivo, os efeitos de uma onda de calor excepcional.

Na Espanha, onde as temperaturas superam os 40°C, um jovem de 17 anos que trabalhava no campo morreu durante a madrugada depois de sofrer uma "insolação".

Um comunicado do governo regional informa que o jovem sentiu uma "tontura" na quinta-feira, 27, quando capinava grama e entrou na piscina da fazenda onde trabalhava, na localidade de Castro del Río. Ao sair da piscina, ele teve convulsões e foi levado para um hospital na cidade de Córdoba, onde faleceu depois de passar por uma operação cardíaca.

Na quinta-feira, um idoso de 93 anos caiu quando caminhava pelo centro de Valladolid, norte do País. A polícia da região informou nesta sexta-feira em um comunicado que ele faleceu de "morte natural pela onda de calor".

A Espanha registra uma onda de calor com temperaturas superiores a 40°C, que deve prosseguir até sábado em quase todo o País. Trinta e quatro das 50 províncias ficaram em alerta nesta sexta-feira. A região da Catalunha também luta contra um grande incêndio que afeta 6,5 mil hectares. Pelo menos 400 pessoas trabalham para controlar as chamas, incluindo militares.

"Apesar de o incêndio ainda não ter sido estabilizado, já não há mais frentes ativas potentes", informou o Corpo de Bombeiros.

Na França

A França, que está imersa desde segunda-feira, 24, em uma onda de calor excepcional devido a sua intensidade e sua precocidade, bateu nesta sexta o recorde de calor absoluto, com 45°C em Villevielle, no sul.

"45,1°C em Villevielle (Gard) às 15h, a primeira vez que o limite de 45°C é ultrapassado na França" informou o meteorologista Etienne Kapikian no Twitter.

Poucas horas antes, a cidade de Carpentras, também no sul do País, registrou 44,1°C, quebrando o recorde nacional de 12 de agosto de 2003, de 44,1°C. Em 2003, 15 mil pessoas morreram em todo o País devido a uma onda de calor particularmente intensa, que durou quase duas semanas.

As autoridades locais aconselharam os pais a deixar as crianças em casa e cancelaram todas as atividades esportivas nos departamentos de Bouches-du-Rhône e Vaucluse, ambos no sudeste.

Por outro lado, foi mantida a partida entre a França e os Estados Unidos válida pelas quartas de final da Copa do Mundo Feminina, que será disputada nesta sexta-feira às 16 horas (pelo horário de Brasília), em Paris. No início do jogo, o termômetro marcará 30°C.

O governo francês, que lamentou a morte de quatro pessoas afogadas desde o começo da semana, pediu à população que se banhe apenas em "lugares autorizados".

A onda de calor na França vai se estender "pelo menos até o começo da próxima semana", disse a agência meteorológica nacional, a Météo-France.

Na Itália

Na Itália, onde o termômetro também disparou esta semana, um sem-teto de 72 anos foi encontrado morto na quinta-feira perto de uma estação de trem de Milão, depois de ter sido vítima de insolação.

Na península italiana, o calor é sentido especialmente no noroeste, com 40°C no Piemonte e 39°C em Gênova.