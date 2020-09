'Onde eu bater não vai sair mais cabelo', avisa Adriana Araújo

Adriana Araújo escreveu um capítulo inédito do boxe brasileiro ao conquistar a medalha de bronze nos Jogos de Londres, em 2016. Oito anos depois, a primeira e única mulher brasileira medalhista olímpica de boxe quer fazer história novamente. Dessa vez, como atleta profissional.

Aos 38 anos, ela terá a chance de se tornar a primeira baiana campeã mundial de boxe. Entre os homens, apenas dois conterrâneos conseguiram o feito: Popó e Sertão. A disputa do cinturão da categoria superleve acontecerá no dia 4 de outubro, quando ela voltará a Londres para enfrentar a inglesa Chantelle Cameron.

Este episódio do Bate-Pronto traz uma entrevista com a pugilista às vésperas dela subir ao ringue. Adriana Araújo fala sobre os preparativos para a luta, as estratégias para derrotar a adversária, revisita momentos difíceis da carreira e conta o que pretende fazer quando aposentar as luvas.

Adriana Araújo está focada na disputa do cinturão mundial de boxe (Foto: Mário Palhares/ Divulgação)

QUE PODCAST É ESSE? Bate-Pronto é uma produção semanal do CORREIO. Nele, trazemos sempre programas temáticos para debater algum conteúdo esportivo que tenha relação com a Bahia.

MAS O QUE É PODCAST? É um programa de áudio igualzinho a um de rádio, mas que você pode ouvir quando, onde e como quiser - pulando, pausando ou adiantando os trechos, se preferir. Basta ter um aplicativo de músicas (como Spotify), um aplicativo para podcasts (do Google ou da Apple) ou simplesmente dar o play na janela acima.