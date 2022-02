ONG baiana Cais Mentoria arrecada celulares e notebooks para doar a estudantes

A ONG baiana Cais Mentoria, que atua desenvolvendo estudantes universitários em regiões periféricas, semiurbanas e rurais do Brasil, está arrecadando smartphones, tablets e notebooks, em bom estado de uso, para serem doados a estudantes em situação de vulnerabilidade social. A ONG também aceita livros e apostilas voltadas para o nível técnico e superior ou ajuda financeira.

Interessados podem tirar dúvidas sobre como contribuir através dos telefones e whatsapp (71) 9333-4194 / (21) 99362-6972 ou através do site.

A iniciativa surge para ajudar a minimizar o impacto de estudantes que sem esses aparelhos têm dificuldades no acesso às aulas, ferramentas que utilizam para estudar e se conectar com oportunidades.

"Smartphone e computador são essenciais para o estudante no mundo atual, principalmente porque muitas aulas continuam em modelo virtual ou híbrido, além disso notamos que alguns de nossos mentorados perderam a chance de vagas em estágios e outros processos seletivos, por estarem sem esses aparelhos e com dificuldades de comunicação", afirma Klicia Oliveira, fundadora e coordenadora da ONG.

A Cais Mentoria atua desde junho de 2020 conectando estudantes universitários de regiões periféricas com profissionais experientes, através de mentorias online e gratuitas, com o objetivo de desenvolver competências socioemocionais e técnicas para reduzir a desigualdade profissional e acadêmica no Brasil. A ONG nasceu em Salvador (BA), mas conta com uma equipe integrada de voluntários por todo o Brasil.