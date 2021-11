ONG faz churrasco para população de rua em frente a 'Touro de Ouro' da Bolsa de SP

Uma ação organizada pela ONG SP Invisível reuniu pessoas em situação de rua para um churrasco em frente ao ‘Touro de Ouro’ da B3, Bolsa de Valores de São Paulo, na noite desta quarta-feira (17).

“Bem-vindo ao Brasil, terra da desordem e retrocesso. Debatemos significado, estética, e política, enquanto 116 milhões de brasileiros vivem a insegurança alimentar e famílias inteiras comem do lixo para sobreviver. Por quê? Pense nisso. E que hoje seja um dia de menos ódio, e mais compaixão para os problemas de verdade da nossa sociedade”, comentou a ONG em seu perfil no Instagram, onde também publicou imagens do churrasco coletivo.

A iniciativa foi bem vista pelos seguidores da página, que parabenizaram a ONG. "Agora sim teve algo de útil pra esse touro cafona! Parabéns pelo trabalho! O progresso deve primeiro vir ao povo!", comentou uma apoiadora. "Pra mim, esse touro representa a desigualdade social...pra que alguns ficassem bilionários e até entrassem para a lista da Forbes, outras milhões de pessoas ficaram mais pobres", criticou outra.

A SP Invisível ainda usou a ação para fazer uma convocação de apoio ao ‘Natal Invisível’, ceia solidária que a ONG promove todo ano para celebrar o Natal com a população em situação de rua.

Alvo de protestos

A estátua no centro da capital paulista é uma réplica do Touro de Wall Street, escultura de bronze instalada no distrito financeiro de Nova York, nos Estados Unidos.

A versão brasileira, instalada na terça (16), já foi alvo de outros protestos nesses dois dias desde sua inauguração. Ativistas sociais e políticos já picharam o touro e colaram lambe-lambes com frases criticando a fome e o acúmulo de riqueza