Ônibus capota perto do Shopping Bela Vista e 27 deixa feridos

Um ônibus do Consórcio Integra, que fazia a linha Mata Escura/Pituba, capotou no começo da noite desta quinta-feira (13), na região do Acesso Norte, nas proximidades da rótula do Shopping Bela Vista.

O CORREIO esteve no local e apurou que o acidente deixou 27 feridos. Um dos passageiros ficou preso às ferragens e precisou ter o braço amputado - ele foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não há informações de sua identidade, nem para que unidade hospitalar foi levado. Não há nenhuma vítima fatal.

Equipes da Transalvador e do Samu estão no local. O Núcleo de Operações Assistidas (NOA) da Transalvador informou que foi acionado por volta das 19h30.

As causas do acidente ainda estão sendo apuradas. Segundo populares, o ônibus capotou da pista de cima e há pessoas presas dentro do veículo.

Em instantes mais informações.