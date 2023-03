Ônibus com 50 estudantes tomba na zona rural de Juazeiro, no norte da Bahia

Um ônibus que transportava 50 estudantes na zona rural de Juazeiro, no norte da Bahia, tombou na manhã desta segunda-feira (13). Duas pessoas ficaram feridas. O acidente aconteceu em uma estrada vicinal do distrito de Salitre.

O transporte escolar, ofertado pela Secretaria de Educação do município, deslocava os estudantes para as escolas Modelo, CEEP e CETEP, segundo a TV Bahia.

Também estavam presentes no veículo alunos das localidades Junco/Salitre, Campos dos Cavalos, Porto, Curral Novo, Sabiá, Lagoa e Rodeadouro.

Conforme o G1, quatro pessoas foram socorridas por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma delas foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Juazeiro, passou por avaliação e foi liberada. Uma mulher foi atendida no Hospital SOTE e duas foram encaminhadas para atendimento no Hospital Universitário. Não há detalhes sobre o estado de saúde delas.