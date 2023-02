Ônibus deixam de circular no bairro da Palestina após novos tiroteios

Pela segunda vez em uma semana, a circulação de ônibus foi suspensa, na manhã deste sábado (11), no bairro da Palestina. Os rodoviários temem circular na região depois de novos registros de tiroteios entre facções criminosas rivais que atuam na localidade.

O secretário de Mobilidade de Salvador, Fabrizzio Muller, confirmou que os ônibus deixaram de atender os moradores do bairro. A normalidade do serviço só será retomada quando a troca de tiros cessar. Na manhã da última quinta-feira (10), os rodoviários voltaram a trabalhar na região depois de um dia afastados.



Os conflitos nesse bairro da periferia de Salvador começaram depois que dois homens morreram durante tiroteio entre grupos criminosos, na última quinta-feira (9). Um dia depois, três escolas municipais do bairro suspenderam as aulas - mais de mil alunos foram afetados.