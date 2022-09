Ônibus do Harmonia do Samba é assaltado, e Xanddy cancela show

Os músicos, equipe técnica e outros funcionários que fazem parte da banda Harmonia do Samba, foram assaltados na região do Conde, Linha Verde, na Bahia, na madrugada desta quarta-feira (7), quando viajavam para Alagoas, onde fariam um show.

Os suspeitos renderam os passageiros e roubaram os pertences pessoais, equipamentos eletrônicos, como HDs, computadores e outros materiais do grupo. Apesar do susto, ninguém se feriu, e os funcionários passam bem.

Através dos stories do Instagram, no início da tarde desta quarta-feira (7), Xanddy, vocalista da banda, lamentou o ocorrido e informou aos pagantes do show que faria na cidade de Maragogi que o evento será adiado ou cancelado.

“Infelizmente por conta desse ocorrido não existe condições de se fazer o show hoje. Nossa equipe está abalada psicologicamente, mas ainda assim gratos que estamos todos bem, com a integridade física intacta e com a família. É o que verdadeiramente importa. Tenho certeza que encontraremos a torcida de Maragogi em breve”, informou.

O marido de Carla Perez ainda reforçou que ocorra uma investigação pois, segundo ele, há indícios da quadrilha sempre realizar assaltos na mesma estrada.

“Pedimos às autoridades que seja apurado isso. Acredito que outros ônibus, não apenas de banda, mas também ônibus de turismo já sofreram o mesmo episódio. Fica o apelo também aos assaltantes para que devolvam os pertences pessoais e da banda. São HDs, computadores com materiais importantes do nosso trabalho”, completou.