Ônibus pegou fogo no Largo dos Mares na manhã desta terça (12)

Um ônibus pegou fogo na manhã desta terça-feira (12), na região do Largo dos Mares, que fica na Cidade Baixa, em Salvador. O incêndio aconteceu em um veículo da empresa Expresso Metropolitano, linha 815 Simões Filho x Terminal da França. Apesar de alguns passageiros estarem em viagem durante o ocorrido, não houve feridos.

De acordo com a assessoria da Agerba, agência que regula a Expresso Metropolitano, as chamas foram provocadas por uma pane elétrica no coletivo. O Corpo de Bombeiros informou que o ônibus passará por perícia.



Os bombeiros foram acionados por volta das 7h30 da manhã. A equipe chegou ao local às 8h10. As chamas provocaram muita fumaça, que foi vista também de outras regiões da Cidade Baixa.



O ônibus estava estacionado na Rua do Imperador, em frente a uma concessionária de veículos. Um vidro do estabelecimento teria quebrado por conta do calor.



Segundo a Transalvador, o incêndio chegou a causar lentidão no trânsito. Uma equipe do órgão foi enviada ao local para reordenar o movimento. O trânsito foi desviado temporariamente para a Rua do Uruguay enquanto o fogo era controlado.

Por volta das 9h, a situação foi controlada. Um guincho da Transalvador foi utilizado para afastar a carcaça do veículo até que a empresa Expresso Metropolitano fizesse a remoção.