Ônibus que transportava pacientes do interior para capital tomba em rodovia

O ônibus da Prefeitura de Cipó, no interior da Bahia, que transportava pacientes para tratamentos em Salvador, tombou no Cia x Aeroporto, BA-526, na madrugada desta terça-feira (23).

Policiais militares do Batalhão de Polícia Rodoviária foram acionados para averiguar denúncia de tombamento de um ônibus na BA 526, km 10, em Simões Filho.

No local, os militares confirmaram o fato. Os pms isolaram a área e o Samu foi acionado para realizar o atendimento e, em seguida, encaminhou as vítimas para uma unidade de saúde da região.

De acordo com a prefeitura de Cipó, o acidente ocorreu por volta das 4h. Todos os passageiros foram socorridos pelo motorista da Prefeitura de Ribeira do Amparo, que também transportava pessoas para tratamento. Ninguém ficou ferido. As vítimas foram conduzidas para hospitais para realizarem seus procedimentos e exames.

"Algumas pessoas estão na casa de apoio da cidade de Banzaê em Salvador, mas também estão bem", declarou a prefeitura.



As circunstâncias do acidente serão investigadas pela perícia.