Ônibus, táxi, app: confira o esquema de transporte do Carnaval

Já se organizou para chegar aos circuitos do Carnaval? Como todo ano, a prefeitura fez um esquema especial de transporte para a chegada e saída dos foliões. Confira os principais pontos abaixo:

CIRCUITO DODÔ (BARRA/ONDINA)

Embarque e Desembarque de veículos de transportes por Aplicativos:

- Rua Djalma Ramos;

- Av. Anita Garibaldi, via marginal de acesso à federação, lado direito sentido Garibaldi, ladeira após o Banco Central.

Pontos de Parada de Mototáxi:

Politeama (Bolsão do lado esquerdo),

Rua Conceição da Praia / Praça Cayru (lado esquerdo após o Elevador Lacerda),

Vale do Canela

(acesso do Campo Grande para o Vale, no lado esquerdo),

Av. Centenário (trecho entre a Rua Airosa Galvão e a Rua Arthur Neiva),

Av. Anita Garibaldi (retorno do Banco Central),

Av. Oceânica (estacionamento da Praça Bahia Sol),

Rua Marquês de Caravelas (trecho entre a Rua Afonso Celso e a Rua Greefield),

Rua Professor Sabino Silva (atrás do Vitória Center, próximo ao posto de combustível)

Pontos de Táxi:

Vale do Canela (sobre Viaduto Menininha do Gantóis),

Av. Joana Angélica (Colégio Central),

Rua Politeama de Cima (próximo ao Colégio Idéia),

Vale dos Barris (Estação da Lapa),

Barroquinha (ao lado do Posto Policial),

Rua do Tijolo (ao lado do Viaduto da Sé),

Av. Oceânica (próximo ao ISBA),

Av. Centenário (após o Shopping Barra),

Rua Professor Edgard Mata (saída para Av. Milton Santos),

Rua Agnelo de Brito (saída para Av. Anita Garibaldi, lado direito),

Praça Visconde de Cayru (ao lado do Elevador Lacerda),

Rua Gabriel Soares (perpendicular à Ladeira dos Aflitos),

Ladeira do Taboão (perpendicular a Rua do Passo),

Av. da França (próximo ao Armazém 7),

Porto da Barra,

Rua Afonso Celso / Rua Marques de Caravelas.



Ponto de Táxi especial:

Rua Nossa Senhora de Fátima, acesso à Rua Macapá

Pontos de Ônibus:

Av. Centenário / Calabar,

Av. Reitor Miguel Calmon (sob Viaduto Menininha do Gantóis, sentido Comércio),

Av. Reitor Miguel Calmon (após Colégio Odorico Tavares, sentido Garibaldi),

Praça Cayru (ao lado do Elevador Lacerda),

Av. Anita Garibaldi (sentido Rio Vermelho, faixa à direita, após a saída da Av. Milton Santos, Av. Anita Garibaldi (sentido Barris, próximo ao Edf. Alexandre Fleming)

Estacionamentos

Zona Azul:

a) Avenida Estados Unidos;

b) Av. da França;

c) Rua Portugal;

d) Rua da Conceição da Praia;

e) Av. Reitor Miguel Calmon (sentido Barra, Lado Direito, entre o colégio Odorico Tavares e o Ed.

Morada da Vitória, e Lado Esquerdo - Poste de iluminação 9021004 até poste 9021090);

f) Bolsão Aquidabã;

g) Av. J. J. Seabra, a partir do Aquidabã;

h) Av. Vale dos Barris;

i) Avenida Professor Paulo Almeida;

j) Rua da Mangueira;

k) Praça Duque de Caxias;

l) Rua da Mouraria;

m) Av. Joana Angélica;

n) Rua do Salete;

o) Ladeira do Salete;

p) Rua Prof. Hugo Baltazar da Silveira;

q) Boulevard Américo;

r) Rua Eduardo José dos Santos;

s) Ladeira de Santana;

t) Ladeira da Praça;

u) Travessa do Tijolo;

v) Rua General Labatut;

w) Av. Anita Garibaldi (sentido Centro, a partir do Hospital Jorge Valente até o posto combustível BR,

incluindo as vias marginais, e sentido Rio Vermelho, a partir da Concessionária AUDI, em ambos os

lados até o Colégio Estadual Evaristo da Veiga);

x) Rua Agnelo de Brito (a partir do Ed. Garibaldi Memorial até o imóvel número 187);

y) Rua Prof. Aristides Novis - São Lázaro (lado Esquerdo, a partir da Rede Bahia até o acesso da

Faculdade de Filosofia);

z) Ladeira da Fonte (Concha Acústica);

z1) Rua José Leonídio de Sena.



Estacionamentos Fechados:

a) São Raimundo.



Expresso Carnaval