Ônibus tomba e deixa ao menos 5 mortos em São Paulo

O tombamento de um ônibus de turismo na manhã deste sábado, 13, deixou ao menos cinco mortos na Rodovia Oswaldo Cruz, em trecho na região de São Luiz do Paraitinga, interior de São Paulo. De acordo com informações iniciais do Corpo de Bombeiros, pelo menos 39 pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas a prontos-socorros das proximidades.

Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER-SP), o acidente ocorreu na Rodovia SP 125 (Oswaldo Cruz), na altura do quilômetro 75, no sentido Ubatuba (litoral norte de São Paulo). A via foi totalmente interditada durante os trabalhos dos bombeiros e do Samu, que seguem no local.

Segundo o Corpo de Bombeiros, ao menos 27 pessoas foram socorridas para o pronto-socorro de Ubatuba, 10 foram levadas para o pronto-socorro de Taubaté e outros duas para o pronto-socorro de São Luís do Paraitinga. Ao menos 10 viaturas da corporação, o helicóptero Águia 6 e ambulâncias do Samu foram enviados ao local.

Já a Santa Casa de Ubatuba divulgou ter recebido ao menos 34 pessoas que estavam no ônibus, das quais uma faleceu. "A direção do hospital filantrópico está priorizando os atendimentos às vítimas do acidente e, por esse motivo, só está atendendo os casos de emergência. (...). As visitas também foram suspensas", informou em nota. Já a Secretaria Municipal de Saúde divulgou que ao menos seis feridos no acidente foram encaminhados para a Unidade de Saúde do Ipiranguinha.

Além disso, a Prefeitura de Ubatuba informou ter enviado profissionais de saúda da Santa Casa, do Samu, da Defesa Civil, da Guarda Municipal e das secretariais municipais de Saúde, Assistência Social e Segurança Pública para o local do acidente. Segundo a gestão municipal, os trabalhos também são feitos com apoio de Caraguatatuba.