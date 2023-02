Ônibus voltam a circular na região da Palestina após dia de tensão

Os ônibus voltaram a circular na região da Palestina na manhã desta sexta-feira (10), depois da suspensão do serviço ontem, por conta de tiroteios na madrugada. Dois homens foram achados mortos no local - um dos corpos estava carbonizado, segundo a Polícia Militar.

O Sindicato dos Rodoviários avaliou que a sensação de segurança aumentou no local, com ações da 31ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), que fez varreduras na região. Os ônibus voltaram a entrar na Palestina por volta das 7h45.

Já as atividades nas duas escolas municipais e uma creche no local continuam suspensas. Estão fechadas as escolas Municipal Jandira Dantas, Municipal da Palestina e CMEI Maria Rosa Freire. Ao todo 1.070 alunos ficarão sem aulas.

O posto de saúde do bairro também não está funcionando hoje. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), os funcionários foram encaminhados para trabalhar em outras unidades.

A 31ª CIPM informou que o policiamento segue operando dentro da normalidade e com o reforço da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT) Rondesp BTS.

Mortes

Dois homens foram achados mortos depois de um tiroteio na manhã de hoje. Segundo a PM, equipes da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT)/ Rondesp BTS estavam fazendo rondas na região da Cascalheira, na Palestina, por volta das 6h30, quando encontraram um grupo armado. Ao notar os PMs, os homens começaram a atirar, segundo a corporação.

Houve revide, dando início a uma troca de tiros. Os suspeitos fugiram para uma área de mato. Equipes da 31ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foram chamadas para reforçar o apoio à ocorrência.

Ao fim do tiroteio, dois corpos de homens, não identificados, foram achados no chão, diz a PM. Um deles estava carbonizado. A área foi isolada para perícia, com o Departamento de Polícia Técnica sendo acionado.