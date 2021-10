Online e gratuito, Cabíria Festival – Mulheres & Audiovisual começa nesta quarta (6)

Começa nesta quarta (6), e segue até dia 17, a terceira edição do Cabíria Festival – Mulheres & Audiovisual, evento dedicado à produção realizada por mulheres para promover maior representatividade e diversidade nas telas e atrás das câmeras. Nesta terceira edição, a homenageada é a cineasta Lucia Murat, personagem fundamental do cinema brasileiro.

Às 19h, pelo Youtube Cabíria Festival, as mestres de cerimônias Ana do Carmo, roteirista premiada com 1º lugar Longa Ficção do Prêmio Cabíria 2020, e Marília Nogueira, diretora do festival, fazem as honras no evento virtual de abertura comentando os destaques do evento, além de fazerem o aguardado anúncio das vencedoras das premiações: Cabíria Prêmio de Roteiro, Selo Elas Cabíria Telecine, Cardume e Jornada Dona de Si.

Também a partir das 19h, na plataforma Videocamp, os filmes da Mostra Homenagem Lucia Murat estarão disponíveis. Basta fazer um cadastro simples e gratuito para assistir aos quatro longas: Que Bom Te Ver Viva (1989), Maré, Nossa História de Amor (2007), A Memória Que Me Contam (2013), Em Três Atos (2015).

Documentira, de Agnes Varda (divulgação) Limiar, de Coraci Ruiz (divulgação) Vamos Fazer Um Brinde, de Sabrina Rosa e Cavi Borges (divulgação) Pela Janela, de Caroline Leone (divulgação) Casulo, de Leonie Krippendorff (divulgação) A Mesma Parte de Um Homem, de Ana Johann (divulgação)

A partir da quinta (7), os demais filmes da mostra estarão disponíveis na plataforma VIDEOCAMP (vide detalhes da programação no site www.cabiria.com.br). Na plataforma MUBI, a Sessão Especial Prêmio Cabíria apresenta o longa A Mesma Parte De Um Homem, de Ana Johann (Ficção/Drama, 99’, BrasilL, 2021), com exibição apenas nos dias 7 e 8 de outubro. A produção estreou na Mostra Aurora da 24° Mostra de Tiradentes e ganhou o Prêmio Helena Ignez de destaque feminino para Ana Johann.

Diariamente, às 12h, no Youtube e Instagram do Hysteria, a Mostra Imaginários Possíveis exibe um microfilme, a começar por “62 segundos”, de Drica Czech (Ficção, 1’11”, SP/Brasil, 2020).

Ainda na quinta-feira (7), também acontece o primeiro painel, no Youtube Cabíria Festival, às 11h com o tema "Representatividade real - Ações de impacto para um mercado mais diverso", com Debra Zimmer bman e Kendra Hodgson (Women Make Movie/USA), Josephine Bourgois (Projeto Paradiso) e Thais Scabio (APAN/Todes Play) e mediação de Andrea Cals.

Neste dia também, às 19h, pelo YouTube Telecine é vez do Estudo de Caso: “Medusa - Parcerias criativas”, com Anita Rocha da Silveira e Vania Catani e mediação de Renata Boldrini. Através do estudo de caso do filme Medusa, selecionado para a Quinzena dos Realizadores de Cannes (2021), serão apresentadas as escolhas autorais e processo de desenvolvimento, atrelado ao desenho de produção criativa e estratégias do projeto.

Na sequência, nos dias 8, 9 e 10, sempre às 19h, no Youtube Cabíria Festival, acontecerão os Encontros com as Cineastas, em debates sobre os filmes com mediação de especialistas. No domingo (10), às 11h, também no Youtube Cabíria Festival, será realizado mais um estudo de caso “Gênero: Coming of Age - Estudo de caso do filme Casulo”, com a cineasta alemã Leonie Krippendorf, com mediação do diretor e roteirista Gil Baroni. O longa de ficção inédito “Casulo”, que teve estreia mundial na Berlinale (2020), poderá ser acessado na plataforma MUBI, somente nos dias 9 e 10/10.

Para acessar a mostra na plataforma Mubi basta o link mubi.com/cabiria e o código VIP: cabiriafestival.