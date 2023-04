OnlyFans: ex-BBB Key Alves fará ensaio sensual em Salvador

Fora do BBB, Key Alves dá seguimento em sua carreira de sub-celebridade. O próximo passo a ser dado pela jogadora de vôlei é um investimento em conteúdo sensual para o OnlyFans, que ela produz desde antes do reality.

Tentando criar um conteúdo diferenciado, uma das ideias de Key é rodar o Brasil fazendo ensaios fotográficos sensuais. O primeiro será em Salvador.

"A gente vai fazer fotos em todos os estados do Brasil, meio que puxando a cultura de cada um. O primeiro ensaio fotográfico vai ser na Bahia, em Salvador (...). O foco total na minha carreira é o OnlyFans, fazer a plataforma girar, ser a maior do Brasil. A ideia que a gente teve desse projeto é exatamente por isso. Como eu participei de um reality nacional, todo mundo já sabe que eu tenho OnlyFans, a nossa ideia é passar estado por estado, fazer cada ensaio fotográfico baseado na cultura de cada estado, e aproveitar e conhecer o carinho dos fãs de cada estado."

A influencer comemora os resultados financeiros na plataforma.

"Sendo bem sincera, com o OnlyFans, a gente já fez o prêmio do BBB. Eu fiquei muito feliz quando vi. Porque a gente fez muito trabalho aqui fora antes de eu entrar no BBB, a gente fez muitos dias de fotos, vídeos e a nossa intenção era essa: entrar lá dentro e, se não fosse a campeã, então fazer pelo menos o prêmio no OnlyFans. E vamos trabalhar muito mais!", disse.