ONU denuncia estupro de 125 mulheres no Sudão do Sul

A Missão da ONU no Sudão do Sul (Unmiss) denunciou, ontem, que cerca de 125 mulheres e meninas foram estupradas nos últimos dez dias numa região controlada pelas tropas governamentais no estado de Unity, no norte do país.



De acordo com a organização Médicos Sem Fronteiras (MSF), algumas das vítimas teriam menos de 10 anos, e outras mais de 65. Mulheres grávidas também teriam sido estupradas. Mulheres e meninas chegaram em massa à clínica dos MSF em Bentiu na última semana, depois de sobreviverem à horrível violência sexual", afirmou Ruth Okello, uma parteira que trabalha para a MSF no Sudão do Sul. Segundo a MSF, os ataques ocorreram entre 19 e 29 de novembro, e não foi possível determinar quem os realizou.



As vítimas foram violadas, "chicoteadas, espancadas ou golpeadas com bastões ou armas" e ainda lhes foram retiradas as roupas, sapatos, dinheiro e cartões de comida. "Nunca vi um aumento tão dramático no número de pessoas que sobreviveram à violência sexual e que vieram ao nosso programa para obter ajuda médica", disse Okello. Os estupros tiveram como alvo mulheres e meninas que estavam viajando a pé de seus vilarejos para a cidade de Bentiu, segundo a Unmiss.