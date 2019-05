ONU destaca Salvador como exemplo na redução de mortes no trânsito

A Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), entidade ligada à ONU, destacou Salvador como um dos três exemplos na América Latina de redução de mortes no trânsito. O texto que cita a capital baiana como modelo foi publicado no site da entidade, como parte da Quinta Semana Global de Segurança no Trânsito das Nações Unidas, que ocorre entre os dias 6 e 12 de maio.

Além de Salvador, a agência cita a cidade de Guanajuato, no México, e o país do Uruguai por terem reduzido, consideravelmente, a mortalidade no trânsito. O resultado, segundo apontou a agência, foi a redução de 54% dos acidentes fatais, visto que, em 2017, foram registrados 121 ocorrências desse tipo, contra 266 em 2010.

Em 2018, a Transalvador registrou o menor número de notificações dos últimos cinco anos. Ao todo, foram emitidas 623.964 notificações, enquanto em 2017 houve 857.075 e em 2016 foram 953.195 notificações diversas. Os dados mostram uma redução no número de multas, o que representa maior conscientização dos condutores no tráfego de Salvador.

O projeto Vida no Trânsito, que atualmente é coordenado pela Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), foi elogiado pela Opas por realizar um trabalho conjunto. A estratégia inclui avaliação e qualificação de dados, inclusão da questão da saúde nas discussões sobre o trânsito, a melhoria na infraestrutura para proteger usuários mais vulneráveis, o investimento em ações para combater o álcool no trânsito e o desenvolvimento de programas de educação infantil.

O projeto é uma iniciativa brasileira voltada para a vigilância e prevenção de lesões e mortes no trânsito e promoção da saúde, em resposta aos desafios da ONU para a Década de Ações pela Segurança no Trânsito (2011 a 2020). Em Salvador, o projeto está sendo coordenado pela Transalvador e é composto por órgãos municipais, estaduais e federais que também se debruçam sobre a temática de segurança no trânsito.

“Sabemos que, muitas vezes, a população reage quando é fiscalizada, mas o nosso foco principal é preservar vidas. Tanto que temos tido resultados positivos mesmo com a redução do número de multas, o que tem ocorrido a cada ano. Nosso interesse não é arrecadar, tanto que o resultado está aí – apenas um país e duas cidades da América Latina foram citados e uma delas foi Salvador. Isso mostra que os condutores estão se conscientizando cada vez mais”, afirma o superintendente Fabrizzio Muller.