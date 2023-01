Onze casais oficializam união no Complexo Penal de Valença

Entre sorrisos e lágrimas, 11 casais do Complexo Penal de Valença disseram “sim” durante a cerimônia de casamento promovida pelo projeto Amor – Fonte Transformadora do Destino da Corregedoria-Geral do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA).

Entre os familiares dos casais que estavam como convidados, Dona Daiana Almeida falou desse momento como único. “Pensei que não veria meu filho se casando”, confessou sem conseguir conter o choro. A alegria também estava estampada no rosto das autoridades presentes. “É emocionante ver as pessoas e sentir que elas estão felizes”, disse o Corregedor-Geral do TJBA, Desembargador José Edivaldo Rocha Rotondano.

O clima de romance era evidente durante toda a manhã de sexta-feira (27), quando se realizou a cerimônia. Entre os nubentes, estavam João Carlos e Rita que já viviam juntos há 28 anos. Segundo o marido, o momento agora é de se doar mais ainda um ao outro.

Para o Corregedor-Geral do TJBA, o projeto fortalece a família e mostra o cuidado com as pessoas em situação prisional. “É o Poder Judiciário se preocupando com os indivíduos privados de liberdade”, explica.

Quem também avalia positivamente a iniciativa é o Secretário de Administração Penitenciária do Estado da Bahia, José Antônio Maia. Para ele, “trazer quem infringiu a lei para dentro das regras de convivência social é um salto muito grande”. Os recém-casados adquiriram, além da certidão de casamento, a cerimônia da festa com bolo e decorações.

“O casamento é um compromisso de amor, uma aliança entre dois seres humanos que objetivam formar uma família, base da sociedade. No cárcere, ele assume uma grande relevância, pois pode criar perspectivas positivas de futuro, amparo durante o tempo de prisão e esperança. Vimos, em Valença, momentos felizes e muita emoção. Esperemos que os recém-casados sejam muito felizes!”, vibrou a Juíza Auxiliar da CGJ, Liz Rezende.

Essa é a primeira vez que a unidade prisional de Valença recebe uma ação voltada ao matrimônio. Para o Juiz da 1ª Vara Crime da comarca e Juiz Corregedor do Conjunto Penal, Reinaldo Peixoto Marinho, viabilizar o casamento é cultivar a esperança.

Em setembro do ano passado, foi realizada a 1ª edição do projeto Amor – Fonte Transformadora do Destino, que aconteceu no Complexo Penal de Barreiras.